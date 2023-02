Vidéo: twitter

Voici la dernière tendance made in TikTok qui va vous énerver

«Jeu de mains, jeu de vilain». On le dit depuis longtemps, et surtout depuis que TikTok existe, mais apparemment certains n'écoutent pas.

Au rayon des modes débiles qui naissent avant de s'étioler dans l'intestin grêle du réseau social préféré de la GenZ, en voici une nouvelle: j'ai nommé, le jeu de la cicatrice.

Mais en quoi ça consiste, (ne) me demanderez-vous (pas). Il s'agit, pour nombre de jeunes, de se faire des bleus au visage. Le but du trend? Se faire des blessures et s'inventer des histoires dignes de «Celui qui a survécu» (note de la rédaction : oui, je parle bien de Harry Potter et de la cicatrice qui lui permet de se la péter auprès de ses petits camarades de Poudlard).

Mais comment fait-on pour se hachurer la gueule de façon inopinée, (ne) me demanderez-vous (pas). C'est très simple. Il suffit de suivre les dizaines de tutos qui ont fleuri sur TikTok sous le hashtag #cicactricesurlajoue ou #jeudelacicactrice: prenez votre index et votre majeur, pincez votre joue très, très, très fort en vous assurant de bien tordre les différentes couches de l'épiderme. La mixture devrait être prête quand vous vous retrouverez avec la joue en feu, et qu'un cri de douleur aura déchiré votre fragile œsophage.

Voici une démonstration 👇

Normalement, une petite trace rouge devrait pigmenter votre joue, laquelle pourrait bientôt devenir rouge cramoisi. Et ça, mesdames et messieurs, c'est tendance, si, si. Car le hashtag comptabilise déjà 1,2 million de mentions rien que sur TikTok.

Difficilement réversible

La tendance est - comme c'est étrange - problématique à bien des égards, et les dermatologues défoncent tirent déjà la sonnette d'alarme.

«À vouloir se marquer la joue de manière transitoire, le danger pour ces jeunes est de se faire un angiome stellaire qui persiste, et donc de garder des séquelles esthétiques» Marie Jourdan, dermatologue Le Parisien

Ainsi, certains internautes qui pensaient se blesser le temps d'un snap, ont eu bien de la peine à faire partir leurs stigmates. Car les angiomes stellaires, ces petites taches rouges qui courent sous la peau, sont le signe de vaisseaux dilatés.

Un angiome stellaire selon https://www.msdmanuals.com/

Et si vous vous êtes amusés à faire éclater vos précieux vaisseaux comme du papier bulle - dans l'espoir de récolter 200 likes et 3 comm', non seulement vous méritez de vous ramasser votre ring light sur le petit doigt de pied (c'est ma sentence la plus douce), mais vous risquez bien de finir dans un cabinet de dermato pour une séance réparatrice au laser.

«Un angiome stellaire part au bout de deux ans en moyenne, mais j’en traite régulièrement au laser qui ne s’en vont pas» Marie Jourdan, dermatologue le parisien

A 200 euros la séance, selon l'experte, réfléchissez bien avant de vous lancer dans cette petite blessure digitale.

«Dans mon établissement, on se prend des heures de colle et une remarque et puis on appelle les parents 🥲🥲🥲🥲» Une internaute sur TikTok

En France, la polémique a enflé bien plus vite que les joues tuméfiées des tiktokeurs, et a atteint les salles de direction de certains établissements. Ces derniers ont mis en garde contre la pratique.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Le jeu de la cicatrice n'est pas sans risques 👇

Vidéo: twitter

