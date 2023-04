Les utilisateurs de Tinder doivent désormais prouver leur identité en effectuant une série de vidéos rapides en autoportrait. Image: Shutterstock

Une nouvelle option débarque sur Tinder

L'application mobile de rencontre a renforcé ses paramètres mercredi afin de mieux lutter contre les usurpations d'identité. Les usagers finançant des abonnements à Tinder bénéficient de davantage de sécurité.

La sécurité se renforce toujours plus sur Tinder. L'application de rencontre a annoncé mercredi 26 avril avoir mis en service la «video selfie verification» (comprenez, en français: «la vérification par selfie vidéo»). Selon BFMTV qui a relayé l'information, cette nouvelle fonctionnalité permet aux membres de mieux prouver l’authenticité de leur identité.

Avant cela, le processus de vérification reposait sur des photos fixes qui étaient par la suite comparées à celles enregistrées sur le profil de l'utilisateur. Désormais, ce dernier doit prouver son identité en effectuant une série de vidéos rapides en autoportrait. Et ce n'est pas la seule évolution.

Pas de «match» sans vérification

L'option va encore plus loin en accordant aux membres ayant été vérifiés la possibilité de réclamer à un «match» l'authentification de son profil, avant toute conversation. Quant aux membres Gold, soit ceux payant l'application une trentaine de francs par mois, ils peuvent maintenant filtrer leurs «likes» afin de ne swiper que sur les membres ayant été vérifiés par vidéo.

Cette annonce intervient un peu plus d'un an et demi après que Tinder avait assuré dans un communiqué vouloir garantir une plateforme plus sûre pour ses adeptes. Le but principal étant de lutter contre les usurpations d'identité. Selon l'application, près de 40% de ses usagers ont déjà fait vérifier leur profil à l'aide du selfie vidéo et obtenu le badge bleu de certification.

