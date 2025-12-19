en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Société
France

Club Dorothée: le Suisse Claude Berda est mort

Claude Berda, pr
Claude Berda et l'ex-ministre français de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres en 2005Image: AFP

Le Suisse Claude Berda, à l'origine du «Club Dorothée», est mort

Le coproducteur du Club Dorothée et d'Hélène et les garçons s'est éteint à 78 ans. Depuis 2000, il s'était tourné vers l'immobilier, notamment en Suisse.
19.12.2025, 13:5219.12.2025, 13:52

Claude Berda, qui avait cofondé en 1977 AB Productions, à l'origine notamment du «Club Dorothée» et d'«Hélène et les garçons», est mort vendredi à 78 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Il était le «B» de AB Productions et son collègue Jean-Luc Azoulay en était le «A». Les enfants et petits-enfants de Claude Berda ont salué dans un communiqué «un homme de médias qui, par son intuition, a offert aux Français les programmes qui ont bercé leur jeunesse».

On connait le casting du prochain «LOL: qui rit sort!»

Dans un message, Dorothée a dit sa «peine tellement immense».

«Mon Claude, ta 'petite soeur' de coeur, comme tu aimais m'appeler, ne pourra jamais t'oublier»
Dorothée

«Je perds comme un frère», a réagi de son côté Jean-Luc Azoulay. «On s'est connus quand on était étudiants tous les deux» et «on s'est séparés en 2000, j'ai gardé la production et lui est passé sur d'autres aventures» mais «on était restés amis»

AB Productions a été racheté par le groupe Mediawan en 2017.

«Un homme hors du commun»

Franco-Suisse né le 3 février 1947, diplômé en droit et gestion, Claude Berda avait commencé sa carrière en vendant des jeans à l'université, puis avait ouvert des boutiques sur la Côte d'Azur.

Lancé avec Jean-Luc Azoulay, ancien secrétaire de Sylvie Vartan, AB Productions, d'abord spécialisée dans le disco, deviendra dans les années 1990 le fournisseur en sitcoms françaises de TF1 et le producteur de Dorothée, animatrice-phare d'émissions pour enfants et jeunes adolescents, dont le fameux Club Dorothée.

La candidate suisse de la Star Ac' et Mosimann ont un point en commun

Depuis les années 2000, Claude Berda s'était tourné vers l'immobilier, en Suisse et au Portugal. «Nous garderons le souvenir d'un homme hors du commun, chaleureux et charismatique», lui a rendu hommage sa famille. (jzs/ats)

Plus d'articles Société? L'actu c'est par ici
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
1
Quels sont les risques si on ne change pas ses draps? Un expert répond
de Christian Burg
Une curieuse tendance débarque en Suisse
1
Une curieuse tendance débarque en Suisse
de Alyssa Garcia
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
1
Ils règneront un jour sur l'Europe: voici la relève des familles royales
de Marine Brunner
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
Ce maire a pris une mesure radicale pour combattre les smartphones
de Katie Forster et Caroline Gardin, Toyoake
Thèmes
La Chine est ravie de recevoir le youtubeur IShowSpeed
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette ancienne prison devient un musée inédit en Suisse
Installée dans d’anciennes prisons, la Tour du fantastique ouvre à Neuchâtel avec une exposition inaugurale consacrée à John Howe, illustrateur emblématique de Tolkien.
La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâtel, va consacrer sa première exposition à John Howe, illustrateur de l'oeuvre de Tolkien. Cet espace, logé dans d'anciennes prisons reliées par une nouvelle passerelle à la tour médiévale, devrait attirer 50 000 visiteurs par an, dont certains en provenance de l'étranger.
L’article