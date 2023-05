Twitter arrête de se battre contre la désinformation

Le départ de Twitter n'est pas une surprise pour les services de Thierry Breton. Depuis le rachat du réseau social il y a six mois, le milliardaire Elon Musk a assoupli la modération des contenus problématiques et semble avoir amplifié la voix de propagateurs notoires de désinformation sur la plateforme.

Les signataires ont eux-mêmes participé à la rédaction du texte, qui contient une quarantaine d'engagements visant notamment à mieux coopérer avec les fact-checkeurs et à priver de publicité les sites diffusant des infox.

Lancé en 2018, le code européen de bonnes pratiques regroupe une trentaine de signataires, des géants comme Meta, Google, Twitter, Microsoft, TikTok, mais aussi de plus petites plateformes, ainsi que des professionnels de la publicité, des fact-checkeurs et des ONG.

Jeudi dernier, un Californien pétri de bons sentiments a payé de sa vie son brusque élan de générosité et d'héroïsme. Le drame est survenu dans la paisible ville de Rocklin, à quelques kilomètres de Sacramento, célèbre pour sa «communauté soudée», ses «boutiques et de restaurants dynamiques» et ses «loisirs de classe mondiale». Bref, un bled californien comme les autres.