Pourquoi l'été est l'ennemi juré de votre vélo électrique

Par fortes chaleurs, votre e-bike a la vie dure. En prenant quelques mesures, vous pouvez faire en sorte qu'il passe la saison estivale dans les meilleures conditions.

Il y a deux choses que votre vélo électrique déteste par-dessus tout: les fortes chaleurs et les grands froids. Les températures extrêmes réduisent la durée de vie des batteries VAE, qui durent en général entre 500 et 1'000 cycles de charge. Et un remplacement vous coûtera minimum 500 francs.

Cela vaut donc la peine de prendre quelques précautions. Dans la mesure du possible, il faut garer le vélo électrique à l'ombre. Après une longue randonnée - l'autonomie de la batterie est en moyenne de 70 kilomètres - vous devez garer le vélo électrique quelque part où il ne risque pas de griller au soleil.

Vous l'aurez compris, ce n'est pas une bonne idée de conserver votre batterie de rechange dans votre voiture en été. Elle va chauffer au soeil. Si vous n'avez vraiment pas le choix, pensez à la protéger des rayons directs. Enveloppez-lA dans une couverture et rangez-le aussi bas que possible dans le coffre.

Et avant de recharger une batterie qui a souffert du chaud, laissez-la refroidir, car la chaleur exerce une forte pression sur ses composants.

Traduit et adapté de l'allemand par Anaïs Rey.