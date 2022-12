«Tin.. tin, tin, tin... tin, tin, tin!» Je fais la musique du film, vous avez reconnu? airbnb

Le village des Hobbits devient un Airbnb et c'est pas cher du tout

Pour fêter les 10 ans du film Le Hobbit (oui, déjà), il sera possible pour la première fois de dormir dans le village des semi-hommes. Mais pour ça, il faudra se rendre en Nouvelle-Zélande.

Les fans de l'univers du Seigneur des Anneaux vont pouvoir réaliser un rêve: séjourner sur le mythique plateau de tournage de la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson.

C'est à l'occasion des 10 ans du premier film de la trilogie Le Hobbit : un voyage inattendu que Airbnb a ouvert à la réservation des séjours d'exception en Terre du Milieu (c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande) dans le mythique village de Hobbiton. Ça va être difficile d'aller lire les commentaires des autres clients, parce qu'il n'y en a pas. C'est la première fois que des êtres humains dormiront dans ce village.

Attention aux courants d'air. Image: airbnb

Le propriétaire des lieux s'appelle Russell Alexander. Il a voulu marquer le coup en proposant à quelques happy few de vivre comme Bilbon Sacquet en mettant ses maisonnées sur Airbnb.

C'est cozy tout plein! Image: airbnb

Trois escapades de deux nuits pour un maximum de quatre personnes sont proposées du 2 au 4 mars, du 9 au 11 mars et du 16 au 18 mars 2023. Et le prix est très abordable: 10 dollars néo-zélandais (à peine 6 francs suisses). Bon, si on ne prend pas en compte le billet d'avion pour aller à Auckland depuis la Suisse, c'est presque gratuit! Faut voir le bon côté des choses.

Est-ce qu'il y a le wifi? La réponse est oui. Image: airbnb

En plus de dormir dans un lieu mythique, les voyageurs pourront profiter d'un banquet du soir à l’Auberge du Dragon Vert ainsi que d'une visite privée des coulisses du plateau de tournage.

C'est beau! airbnb

