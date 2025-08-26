assez ensoleillé27°
DE | FR
burger
Société
Etats-Unis

Une tempête s'est abattue sur le Burning Man

Vidéo: watson

C'est déjà un cauchemar

Une violente tempête de poussière a balayé le désert de Black Rock, dans le Nevada, là où se déroule le mythique festival Burning Man.
26.08.2025, 16:5826.08.2025, 16:58
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Plus de «Société»

Comme chaque année, des milliers de personnes se sont rassemblées pour le festival Burning Man, qui se tient du 24 août au 1er septembre dans le désert de Black Rock.

Depuis 1986, ce rassemblement est une expérience qui mêle art, communauté et expérimentation sociale. Pendant neuf jours, la plaine se transforme en une ville autogérée faite d'infrastructures imposantes, de sculptures monumentales et d'installations interactives avec des performances et des rituels collectifs qui viennent ponctuer l’événement. Le festival culmine avec la crémation d’une immense effigie en bois, symbole de renouveau et de lâcher-prise avant que le désert ne reprenne son calme initial.

Mais qui dit désert dit forcément climat rigoureux, et ce week-end, pour son premier jour, le Burning Man n’a pas été épargné par une tempête de poussière qui a balayé le désert de Black Rock. Des vents violents, soufflant jusqu’à 80 km/h, ont renversé des tentes, détruit des campements et réduit la visibilité à presque zéro. Une installation artistique de huit tonnes, baptisée Black Cloud et créée par des artistes ukrainiennes, a même été détruite dans la tempête. Les services météorologiques ont émis un avis de vent violent ainsi qu’une alerte aux inondations pour la région.

Ces conditions météo ont également créé des embouteillages massifs, et certains festivaliers ont mis 16 heures pour arriver au site.

Pour intégrer cette grande messe, plus de 70 000 personnes du monde entier dépensent des milliers de dollars et se préparent pendant des mois pour y participer.

Ce n’est pas la première fois que la météo joue les trouble-fêtes, et il arrive parfois que des éditions se transforment en cauchemar. En 2023, des pluies torrentielles avaient transformé le désert en champ de boue, piégeant les festivaliers.

Vous vous souvenez? 👇

Les hippies et stars du Burning Man pataugent dans la boue
Vidéo: watson

Plus d'article sur le Paléo Festival 2025

A Paléo, Will Smith a honoré son pays de cœur
de Marine Brunner
La première soirée (très engagée) du Paléo nous a rendus aveugles
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Le nouveau visage du rap belge va faire trembler Paléo
de Sainath Bovay, Noémie Pascalin
Voici ce qui attend les festivaliers, selon le météorologue du Paléo
de Margaux Habert
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
On a vécu la deuxième nuit d'émeute à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
3
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
«Seul Dieu peut faire mieux»: avec ceux qui greffent des cheveux
Istanbul est la capitale des cliniques capillaires. Abdulaziz Balwi dirige la plus grande d'entre elles, et il prend en charge 80 Suisses par mois. Comptez 2500 francs pour un week-end comprenant l'opération, l'hôtel et le taxi. Felix, 26 ans, a tenté l'aventure.
«Prépare-toi à partir en orbite!», plaisante l'anesthésiste en administrant par perfusion de la kétamine à Felix Hofmann, 26 ans. Après quelques secondes, le jeune homme au crâne rasé allongé sur la table d'opération ne perçoit plus rien.
L’article