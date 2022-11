C8: Bigard hurle, pète les plombs et effraie Jordan Deluxe

Vidéo: twitter

C8: Bigard pète totalement les plombs et effraie le présentateur

«Nooooon, nooooon, on veut paaaaaas!» Dans une séquence qui laisse songeur, Jean-Marie Bigard fait éclater sa (gigantesque) colère face au jeune Jordan Deluxe. La raison? On ne sait plus vraiment.

Il faut avouer qu'un plateau de télévision, c'est toujours super quand la gène s'y invite sans sonner. Encore plus (peut-être) lorsqu'un invité perd ses nerfs (et le nord) sans que personne ne puisse lui offrir un verre d'eau (ou une boussole). Par exemple, dernièrement, nous avons eu Sandrine Rousseau aux prises avec un dictionnaire:

Aujourd'hui, concentrons-nous quelques secondes sur un habitué de la gorge en feu: Jean-Marie Bigard. Autrefois humoriste, l'homme «le plus beauf de France», comme le rappelle souvent son meilleur ennemi François Cluzet, est désormais plus volontiers un comploteur en colère et à temps plein. S'il déboule sur un plateau, c'est pour gueuler. Contre le gouvernement, la stratégie Covid, les intellos, les végans, tout y passe.

Cette fois, il a littéralement perdu pied en évoquant justement son... meilleur ennemi. Car l'acteur François Cluzet, qui n'aime pas Jean-Marie Bigard, lui avait d'ailleurs refait le portrait dans l'émission «En aparté», le jetant dans le même bain d'acide que Fabrice Luchini:

«Ils viennent d’où ces mecs-là? Ils ont un égo comme un gratte-ciel ! Qu’ils nous foutent la paix, on est suffisamment dans la merde!» François Cluzet, la grande gueule qui n'aime pas les grandes gueules.

Invité de l'émission «Chez Jordan», sur C8, Jean-Marie Bigard a décidé de répondre... disons... à sa manière. En hurlant des trucs, devant un Jordan Deluxe totalement figé de trouille.

Depuis, la séquence, qui était à l'origine un teaser de l'entretien, a été supprimée de Twitter par le présentateur. Mais elle s'est (forcément) reproduite à l'infini, devant un mème défouloir pour la totalité de la communauté francophone.

Voici la séquence en question: Vidéo: twitter

«Il ne veut pas que j'existe, il ne veut pas qu'on m'aime!!!!! Je suis le roiiiiiiii des beaufs, oui! Il insulte les trois-quart de la France!!! Tu vas dire aux trois-quart des Français qui m'aiment que ce sont des beaufs????» Jean-Marie Bigard en évoquant François Cluzet.

Le succès de la colère

Depuis, Twitter s'amuse comme un petit fou à reprendre le pétage de plomb de Bigard pour lui faire dire autre chose. Et c'est un festival. En voici deux, pour la forme: