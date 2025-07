L'acteur était âgé de 67 ans. Image: EPA

L'acteur Michael Madsen est décédé

L'acteur rendu célèbre pour son rôle dans Reservoir Dogs et Kill Bill : Vol. 2 a succombé à un arrêt cardiaque.

Il était un acteur apprécié par Quentin Tarantino. Le mythique réalisateur américain ne pourra plus faire appel à Michael Madsen: il est mort à 67 ans.

Le comédien est mort ce jeudi 3 juillet. Contacté par NBC, le manager a confirmé la triste information, rapportant que Michael Madsen a été retrouvé sans vie jeudi matin dans sa maison de Malibu.

Ses agents Susan Ferris et Ron Smith, par le biais d'un communiqué commun avec son attachée de presse, Liz Rodriguez, ont salué l'artiste:

«Michael Madsen était l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, qui manquera à beaucoup»

En plus de 40 ans de carrière, l'acteur est apparu dans plus de 300 productions.

Ses rôles les plus marquants restent celui de Mr. Blonde, criminel psychopathe prenant plaisir à torturer un policier dans Reservoir Dogs, et Budd, le petit frère du méchant de Kill Bill.

Il est également apparu dans Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City et Once Upon a Time... in Hollywood.



(svp/afp)