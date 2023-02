Vidéo: watson

La dernière œuvre de Banksy a déjà été dénaturée

Le street-artist Banksy a dévoilé une œuvre sur les violences conjugales pour la Saint-Valentin. On y voit une ménagère au look rétro et les jambes d’un homme écrasées par un vrai congélateur déposé contre le mur.

Ce mardi 14 février, jour de la Saint-Valentin, a été dévoilée la nouvelle création de l’artiste Banksy. Une oeuvre comme toujours engagée qui met en avant le thème des violences conjugales. L'oeuvre est peinte sur le mur en briques blanches d’un bâtiment de la station balnéaire de Margate, dans le sud de l’Angleterre, connue pour être est un rendez-vous de l’art contemporain.

Valentine’s Day Mascara a été revendiqué par l’artiste Banksy sur son compte Instagram, le 14 février. Image: Capture d'écran

Peint à la bombe sur le mur dans la plus pure tradition de l'artiste, cette fresque montre une femme au foyer ayant un look des années 1950. Son sourire laisse apparaitre une dent cassée et un œil au beurre noir donnant l'illusion d'un clin d'oeil. Au sol, les jambes d’un homme dépassent d’un vieux congélateur, bien réel, posé contre le mur, qui semble avoir été poussé par la ménagère. Intitulée Valentine’s Day Mascara, l’œuvre qui traite de violences domestiques a été revendiquée par l’artiste Banksy sur son compte Instagram, le 14 février.

Quelques heures seulement après que les médias s’en soient intéressés, le congélateur a été embarqué. Banksy avait précisé sur son compte Instagram que l’appareil cassé était le sien. Au sol se trouvaient également une chaise de jardin blanche cassée, une poêle, une caisse bleue et des bouteilles vides mais tout a été nettoyé, précise la BBC, qui a demandé un commentaire à la Municipalité. Une dénaturation de l'œuvre qui, sans le congélateur, perd tout son sens.

Le conseil de la ville a déclaré que «le réfrigérateur est pour le moment entreposé et sera restitué une fois qu'il aura été mis en sécurité pour le public.» Le communiqué ajoute: «Nous contacterons le propriétaire de la propriété pour discuter des options de préservation de l'œuvre d'art pour le quartier».

Banksy est originaire de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre, mais son identité exacte est inconnue. Dans ses œuvres, il aborde à plusieurs reprises les griefs sociaux. Plus récemment, il a fait sensation avec une série de photos de maisons endommagées par la guerre en Ukraine.

