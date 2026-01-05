en partie ensoleillé-6°
DE | FR
burger
Société
Rap

Ärsenik: le rappeur Calbo est mort

Members of hip-hop band Arsenik and part of the hip hop collective Secteur A, rappers Lino (L) and Calbo (R), pose during a photo session in Paris on January 30, 2018. (Photo by JOEL SAGET / AFP)
Lino (à gauche) et Calbo (à droite), du groupe Ärsenik. Image: AFP

Ärsenik: Calbo, «grand monsieur du rap» est mort

Calbony Mbani, co-fondateur de l'emblématique duo avec son frère Lino dans les années 1990, est décédé. Les causes de sa disparition n'ont pas été précisées.
05.01.2026, 08:4105.01.2026, 08:41

Le rappeur Calbo, co-fondateur du duo Ärsenik avec son frère Lino, est décédé dimanche à l'âge de 53 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué diffusé sur Instagram.

«La famille Mbani a la profonde tristesse d'annoncer le décès de Calbony Mbani, connu du public sous le nom de Calbo, survenu le 4 janvier 2026», indique ce texte mis en ligne sur le compte officiel de Ärsenik. La cause de son décès n'a pas été précisée.

Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes

«On a perdu un grand monsieur du rap, et un grand frère de la vie», a commenté sur le réseau X le rappeur Rohff.

D'autres hommages venus du monde du rap ont suivi l'annonce du décès de l'artiste. «A chaque fois que je le croisais, il ne me donnait que de l'amour», a indiqué Kery James sur son compte Instagram, tandis que Médine a adressé un «repose en paix» à Calbo.

«Calbo est, et restera, avec nous», a écrit sur le même réseau social le rappeur Stomy Bugsy.

«Un des groupes les plus importants»

Avec son frère Lino, Calbo fonde au début des années 1990 le groupe Ärsenik, devenu une figure marquante du rap français qui prend alors son essor. «C'est un des groupes les plus importants du rap des années 90, donc des grands débuts du rap français», commente le journaliste Olivier Cachin, spécialiste du rap. «Ils arrivent avec un premier album en 98, qui va être un grand choc, parce qu'on découvre la confirmation du talent incroyable de Lino et de Calbo pour l'écriture».

Le morceau «Boxe avec les mots», issu de ce premier album baptisé «Quelques gouttes suffisent», va contribuer à la renommée du duo, qui rejoint le collectif «Secteur Ä» aux côtés d'artistes comme Passi et Stomy Bugsy (du groupe Ministère Amer), Doc Gyneco, ou Neg' Marrons.

Son accent obsède le monde entier

Le collectif avait notamment marqué les esprits lors de deux soirées réunissant l'ensemble de ses membres en mai 1998 à l'Olympia pour marquer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. En 2002, Ärsenik sort son deuxième et ultime album, «Quelque chose a survécu».

«Ils avaient justement trouvé cet équilibre très difficile entre la qualité du texte et le côté populaire aussi. Il n'y a eu que deux albums d'Ärsenik mais ce sont deux albums qui ont vraiment marqué leur époque», résume Olivier Cachin.

En 2022, Calbo était revenu avec un album solo, «Quelques gouttes de plus». (jzs/ats)

Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Thèmes
Qui est Luidji, le rappeur aux questions existentielles?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le sexe pendant les vacances de Noël cache un sombre secret
Alors que les agapes de fin d'année battent leur plein, les statistiques sont formelles: l’activité sexuelle atteint des sommets pendant les fêtes. Mais ne vous y trompez pas, ce regain de galipettes sous le sapin cache une réalité bien moins féerique qu'il n'y paraît.
Il semblerait que les vacances de Noël soient propices à la chose coquine. Autrement dit, aux galipettes sous les draps. Selon le New York Times, il y a chaque année un pic d'activité sexuelle pendant les agapes gourmandes de fin d'année, entre Noël et Nouvel An. En tout cas chez nos amis habitant outre-Atlantique.
L’article