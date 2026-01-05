Lino (à gauche) et Calbo (à droite), du groupe Ärsenik. Image: AFP

Ärsenik: Calbo, «grand monsieur du rap» est mort

Calbony Mbani, co-fondateur de l'emblématique duo avec son frère Lino dans les années 1990, est décédé. Les causes de sa disparition n'ont pas été précisées.

Plus de «Société»

Le rappeur Calbo, co-fondateur du duo Ärsenik avec son frère Lino, est décédé dimanche à l'âge de 53 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué diffusé sur Instagram.

«La famille Mbani a la profonde tristesse d'annoncer le décès de Calbony Mbani, connu du public sous le nom de Calbo, survenu le 4 janvier 2026», indique ce texte mis en ligne sur le compte officiel de Ärsenik. La cause de son décès n'a pas été précisée.

«On a perdu un grand monsieur du rap, et un grand frère de la vie», a commenté sur le réseau X le rappeur Rohff.

D'autres hommages venus du monde du rap ont suivi l'annonce du décès de l'artiste. «A chaque fois que je le croisais, il ne me donnait que de l'amour», a indiqué Kery James sur son compte Instagram, tandis que Médine a adressé un «repose en paix» à Calbo.

«Calbo est, et restera, avec nous», a écrit sur le même réseau social le rappeur Stomy Bugsy.

«Un des groupes les plus importants»

Avec son frère Lino, Calbo fonde au début des années 1990 le groupe Ärsenik, devenu une figure marquante du rap français qui prend alors son essor. «C'est un des groupes les plus importants du rap des années 90, donc des grands débuts du rap français», commente le journaliste Olivier Cachin, spécialiste du rap. «Ils arrivent avec un premier album en 98, qui va être un grand choc, parce qu'on découvre la confirmation du talent incroyable de Lino et de Calbo pour l'écriture».

Le morceau «Boxe avec les mots», issu de ce premier album baptisé «Quelques gouttes suffisent», va contribuer à la renommée du duo, qui rejoint le collectif «Secteur Ä» aux côtés d'artistes comme Passi et Stomy Bugsy (du groupe Ministère Amer), Doc Gyneco, ou Neg' Marrons.

Le collectif avait notamment marqué les esprits lors de deux soirées réunissant l'ensemble de ses membres en mai 1998 à l'Olympia pour marquer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. En 2002, Ärsenik sort son deuxième et ultime album, «Quelque chose a survécu».

«Ils avaient justement trouvé cet équilibre très difficile entre la qualité du texte et le côté populaire aussi. Il n'y a eu que deux albums d'Ärsenik mais ce sont deux albums qui ont vraiment marqué leur époque», résume Olivier Cachin.

En 2022, Calbo était revenu avec un album solo, «Quelques gouttes de plus». (jzs/ats)