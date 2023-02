Vidéo: watson

Le plafond cachait quelque chose

Malaise en Malaisie, plusieurs pythons géants ont été découverts dans le plafond d'une maison familiale.

Sous le toit d'une maison familiale malaisienne, des responsables de la protection civile ont fait le 12 février une découverte qui a de quoi faire hurler : plusieurs pythons géants y étaient terrés. La vidéo a depuis été visionnée près de 50 millions de fois sur TikTok.

Les habitants avaient appelé les services de protection après avoir entendu des bruits au-dessus d'eux et observé des fissures au plafond. Ce qui ressemblait initialement à un serpent s'est avéré être un amas noué de plusieurs pythons géants. L'un d'eux mesurait cinq mètres de long et pesait plus de 30 kilos. De quoi faire tourner de l'œil n'importe qui atteint d'ophiophobie (la peur des serpents, comme ça vous savez).

