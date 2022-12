Le Late contre TPMP: Chabat gifle une dernière fois Hanouna.

Vidéo: twitter

«Le Seum porte plainte contre Hanouna»: voici la dernière gifle de Chabat

Dans le combat qui oppose les deux stars du petit écran depuis dix jours, Alain Chabat est parvenu, vendredi, dans le dernier épisode du Late, à remporter (discrètement) le round final. On vous raconte tout.

Vendredi soir, TF1 diffusait le dernier épisode du Late d'Alain Chabat. Dix petits jours d'un format que l'ex-Nuls rêvait depuis longtemps de produire et qui a été rendu possible grâce (notamment) au bouleversement de la grille des programmes pour cause de Coupe du monde au Qatar.

Dix émissions préenregistrées fin octobre, calquées sur le squelette des fameux late show américains et qui a vu défiler les plus grandes stars du show-business français.

Deux petites semaines de Late qui ont pourtant permis à Cyril Hanouna de larguer son fiel (et son cheptel de chroniqueurs) sur son rival de toujours: Alain Chabat. Si, en réalité, c'est bien l'ex-Nuls qui a (subtilement) démarré la bagarre en mentionnant le projet caritatif avorté d'Hanouna dans la première émission, le patron de Touche pas à mon poste ambitionnait de démonter le Late en «enquêtant» sur le budget et l'audience de son meilleur ennemi.

Une guerre qui s'était soldée par une plainte de TF1 auprès de l'Arcom (ancien CSA) pour diffamation. Cyril Hanouna évoquait notamment le prix «faramineux» d'une journée de tournage (500 000 euros selon lui).

«L'émission de TF1, c'est l'accident industriel de l'année» Cyril Hanouna, sur le plateau de TPMP

Une bataille entre deux monstres de la télévision qui fut, pourtant, inégale. En ne pouvant répondre en direct dans son show (préenregistré, rappelons-le), Alain Chabat devait donc se contenter de subir les assauts du puissant clown de C8, chaque soir en direct, lui.

A un petit détail près, cependant: le bandeau d'informations qui défilait dans certains sketchs du Late, unique espace pouvant être actualisé sans difficulté. Sans surprise, Alain Chabat s'est rué sur ce mini-Graal.

Pardon, mais au bout d'un moment est-ce que l'on ne pourrait pas classer les races? Jean-Paul Rouve en Pascal Praud dans Je Pose La Question.

Nous avons ainsi eu droit à une belle série de petites gifles, discrètes mais bien senties, sous une vidéo parodique d'une célèbre émission... de CNews. Dans cette séquence, le génial Jean-Paul Rouve incarne un très pro Pascal Praud qui «pose la question» (titre de l'émission parodique) en grossissant le trait populiste de la chaîne.

Louis Boyard si tu nous entends: «France: un député dérape et essaye de contredire Hanouna»

Combien ça coûte le Late alors? «Mathématiques modernes: pour Cyril Hanouna, 500 000 = 250 000»

Lol: «Concurrence déloyale: le Seum porte plainte contre Cyril Hanouna»

Pourquoi Twitter semble autant défendre Hanouna? «e-Meute: Cyril Hanouna s'est racheté 100 000 paires de bots»

