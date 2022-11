Qui est Louis Boyard, le soldat tête brûlée qui a osé défier Hanouna?

Le Covid sera son autre tremplin. Les étudiants font la queue dans la rue pour manger. Du jamais vu en France depuis des décennies. Boyard défend ce prolétariat qui lui ressemble. Hanouna le recrute dans son émission, caisse de résonance de la grogne anti-élite. Les extrêmes de gauche et de droite s’y parlent. Les racistes et les antiracistes s'y donnent presque l'accolade. Hanouna prix Nobel de la paix en France? Il court après cette reconnaissance.

Depuis son coup d’éclat du 10 novembre face à Cyril Hanouna sur le plateau de «Touche pas à mon poste!», copieusement insulté par la taulier, le nombre de portraits qui lui sont consacrés redouble. Ce soir-là, le député de 22 ans, l’un des plus jeunes de l’Assemblée nationale, s’essaie au rôle de tribun – il rêvait et rêve toujours de devenir avocat, rapporte Le Point . Poumons gonflés, menton relevé, cet admirateur de Robespierre, le révolutionnaire de la Terreur, pointe son doigt sur Bolloré, le patron d’Hanouna, qu’il accuse de piller l’Afrique, ce continent riche fait de pauvres, ses frères.

Louis Boyard. Un nom comme «dans le temps». Avec sa moustache du dimanche et ses yeux bleus horizon, une gueule de soldat de la guerre de 14. Blond comme la Vendée, pauvre comme un métayer, hardi comme la jeunesse, il a quitté sa France de l’Ouest, trop blanche, disait-il, trop écrasée de ciel, pour une nouvelle famille, celle des barricades. L'air du grand soir lui semblait plus léger. Cet insoumis des tranchées a trouvé en Mélenchon son général, dans les gueules métissés de banlieue, des camarades. Pour Louis, la vie commençait.

Les chars ukrainiens arborent des croix blanches pour une bonne raison

Depuis quelques mois, un nouveau symbole a fait son apparition sur la coque des tanks ukrainiens: une croix blanche. S'agit-il de l'équivalent du «Z» russe? Et qu'est-ce que ça veut dire? Explications.

Les contre-offensives lancées cet automne par l'armée ukrainienne à Kharkiv et Kherson ont été accompagnées par un flot d'images et de vidéos montrant les troupes mécanisées lancées à l'assaut des localités occupées. Si on regarde avec attention, on s'aperçoit que la plupart de ces véhicules sont marqués d'une croix blanche.