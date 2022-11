Vidéo

«Enfermez-la!» Elle golfe dans le Grand Canyon et risque la prison

Une influenceuse s'est filmée en train de frapper une balle de golf dans le Grand Canyon, en Arizona. La vidéo est devenue virale et le parc national poursuit la tiktokteuse en justice.

Katie Sigmond n'a pas bien joué son coup. Cette influenceuse TikTok qui compte 7 millions de followers s'est attiré les foudres des internautes après avoir partagé une vidéo d'elle (qu'elle a depuis supprimée) en train de frapper une balle de golf dans le Grand Canyon. Dans la vidéo devenue virale, on voit qu'en pivotant, une partie de son club s'envole.

Tu m'la mets au mât ou bien?

Vidéo: extern / rest

Le National Park Service n'a pas tout de suite identifié l'influenceuse, mais a partagé la vidéo sur sa page Reddit (oui, le National Park Service du Grand Canyon a un compte Reddit). Grâce aux internautes, furieux, la tiktokeuse a pu être identifiée.

«Le nom de cette idiote est Katie Sigmond. On ne peut qu'espérer qu'elle soit bannie à vie pour ça. Elle aurait pu tuer quelqu'un en dessous» Un internaute sur Reddit.

Le parc national a réagi à la vidéo depuis sa page Facebook en écrivant: «Avons-nous vraiment besoin de dire: "Ne frappez pas de balles de golf dans le Grand Canyon?", avant de poursuivre: jeter des objets par-dessus le bord du canyon est non seulement illégal, mais peut également mettre en danger les randonneurs et la faune qui peuvent se trouver en contrebas.»

«Arrêtez de les appeler des influenceurs. Ce sont juste des abrutis» Un internaute sur Instagram.

Le service de police du Grand Canyon l'a contactée. Elle fait actuellement face à trois accusations criminelles de délit mineur, selon le Washington Post. Les accusations concernent la création d'une situation dangereuse, l'abandon de détritus et le jet d'objets par-dessus le bord du canyon. Chacun des chefs d'accusation déposés contre Kate Sigmond peut entraîner jusqu'à 6 mois de prison et 1000 dollars d'amende. Elle devra comparaître devant un tribunal, mais la date du procès n'a pas été annoncée publiquement.

Décidément, c'est compliqué d'être influenceur de nos jours, on ne peut même plus golfer tranquillement où on veut... si injuste.

Décidément, ces gens sont fascinants...

17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop