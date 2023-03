Vidéo: watson

L'orque «la plus solitaire du monde» est morte: voici sa triste histoire

Kiska était le dernier épaulard en captivité au Canada. Des experts dénoncent les terribles conditions de vie de ce mammifère dans le parc à thème Marineland.

Le 9 mars s'éteignait Kiska, une orque de 46 ans vivant au Marineland, un parc d’attractions canadien situé aux chutes Niagara, en Ontario. Ce mammifère en captivité s’est forgé la triste réputation de «baleine la plus seule du monde». L'épaulard femelle a vécu à Marineland pendant plus de 40 ans.

Initialement capturée au large des côtes islandaises en 1979 à l’âge de trois ans, Kiska a été transférée au Marineland en même temps que Keiko, une autre orque qui doit sa célébrité à son apparition dans le film Sauvez Willy. Malheureusement, au cours des années, les transferts et les décès des compagnons du cétacé ont fini par laisser Kiska seule.

Il est notamment reproché au parc d'attractions d’avoir détenu l’orque en isolement au cours des dix dernières années, «alors que les épaulards sont vraiment sociaux et émotionnels», souligne Philip Demers, un ancien employé de Marineland. Au cours de sa vie en captivité, Kiska a donné naissance à cinq bébés qui sont malheureusement tous morts en bas âge.

On la voyait souvent présenter des stéréotypes, c’est-à-dire des comportements anormaux et répétitifs, généralement causés par l’ennui, le stress et le manque de stimulation associé à la vie en captivité. En plus de se frapper la tête contre les parois de son bassin, Kiska ne faisait le plus souvent que nager en rond ou se laisser flotter, inerte.

Les militants de l'organisation Animal Justice exigent maintenant que les résultats de l'autopsie de la baleine soient rendus publics. «Nous exigeons justice pour ce que Kiska a subi à Marineland», a déclaré la directrice générale Camille Labchuk. Le parc à thème devrait être poursuivi pour les tourments illégaux que Kiska a endurés au cours de ces dernières années.

