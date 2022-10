Vidéo: watson

L'Arabie saoudite bannit les jouets «aux couleurs trop gay» 🌈

Accusés de promouvoir l'homosexualité chez les enfants, les jouets, vêtements et accessoires aux couleurs de l'arc-en-ciel sont retirés des magasins.

Un reportage de la chaîne de télévision gouvernementale Al-Ekhbariya montre des agents de la police du commerce à l'œuvre dans un centre commercial. Peluches, chapeaux, crayons, vêtements, trousses, multicolores… Tout objet contenant l'intégralité des couleurs du spectre lumineux est saisi au seul motif que les couleurs de l'arc-en-ciel font la propagande de l'homosexualité.

Dans le reportage, un des agents explique:



«Nous contrôlons les produits contraires à la foi musulmane et la morale publique et qui affichent les couleurs de l’homosexualité, en ciblant la jeune génération.»

Selon le ministère du Commerce, des équipes de surveillance effectuent des rondes dans les points de vente, saisissent et confisquent les produits contenant des symboles et des indications qui pourraient «contredire» le bon sens, et imposent des sanctions légales aux commerces en infraction.

Le pays a fait, ces dernières années, la promotion de réformes sociales visant à donner une image plus libérale au monde et à sa jeunesse. Cependant, le conservatisme religieux et la répression politique restent très importants: l'homosexualité est interdite en Arabie saoudite et les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont passibles de la peine de mort ou de flagellation.

Les jouets, mais aussi les films

L'illégalité de l'homosexualité dans le golfe Persique ne touche pas que les jouets, les films qui présentent des références inclusives échouent souvent à passer la censure du Bureau de réglementation des médias

En avril dernier, le royaume avait déclaré avoir demandé à supprimer les «références LGBTQIA+» du film Doctor Strange in the multiverse of madness qui montrait, à l'écran, un couple du même sexe, ce que Disney avait refusé. Le film n’avait finalement pas été projeté dans le pays. Le film Buzz l'éclair de Pixar a littéralement vu sa sortie en salle bloquée en Arabie saoudite et dans plus d’une douzaine d’autres pays parce que le film contient un baiser lesbien entre deux personnages.

Le Qatar, dont la Coupe du monde de football commence en novembre, pratique les mêmes règles en saisissant les jouets «contraires aux valeurs islamiques » et en exhortant la population à dénoncer les points de vente. Cependant, les autorités ont assuré qu'à l'occasion de la Coupe du monde, tout le monde serait le bienvenu sans discrimination.

