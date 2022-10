Vidéo: watson

Il joue 9 heures de saxophone tout en se faisant opérer du cerveau

Un musicien a subi une opération complexe du cerveau en étant réveillé et en jouant du saxophone. Le but: retirer une tumeur tout en s'assurant de ne pas causer de dommages cognitifs qui pourraient nuire à sa pratique.

Un musicien s'est fait enlever une tumeur au cerveau, en Italie, cette semaine, lors d'une opération de neuf heures qu'il a passées non seulement éveillé et pleinement conscient, mais aussi à jouer du saxophone. Le patient de 35 ans a subi l'intervention à l'hôpital international Paideia de Rome. La raison de ce solo musical particulier est de s'assurer de ne pas abîmer les zones du cerveau impliquées dans la pratique musicale.

En matière de chirurgie cérébrale, il est de plus en plus fréquent pour les médecins d’opérer des patients éveillés. D’abord endormis le temps d’accéder à la tumeur, ils sont ensuite réveillés et soumis à des tests moteurs ou de langage. Par ce moyen, le chirurgien est capable de connaître immédiatement l’impact du moindre geste sur le cerveau de son patient. Le Dr Christian Brogna est un neurochirurgien et expert en chirurgie éveillée. Il a déclaré à CBS News que la tumeur avait été retirée avec succès et qu'il n'y avait aucun impact négatif sur le patient. Selon ses propres déclarations, Christian Brogna a déjà opéré des centaines de personnes en pleine conscience.

La tumeur était située dans une zone très, très complexe du cerveau. De plus, le patient est gaucher. Cela complique les choses, car les voies neuronales du cerveau sont beaucoup plus compliquées." Dr. Christian Brogna, neurochirurgien

Les chirurgies éveillées comme celle-ci ont déjà été pratiquées. En 2020, un patient à Londres a joué du violon lors d’une chirurgie cérébrale similaire. En 2015, un saxophoniste avait également subi une intervention du cerveau où il pratiquait son instrument. Dans les deux cas, les patients semblent avoir pleinement récupéré.

