Ce passager devient complètement fou à cause du café ☕️ 😱

Le communiqué de presse de la justice a déclaré que le comportement du passager avait été problématique 20 minutes après le début du vol lorsqu'il a attrapé l'épaule d'un steward et lui a demandé du café. Il s'est ensuite rendu à l'avant de l'avion et «aurait flâné» près de la première classe, assis sur un siège inoccupé. Un autre membre d'équipage, celui qui a finalement été attaqué, a demandé au passager de retourner à son siège. C'est alors que l'homme a commencé à le menacer.

«Les actes de violence contre les membres de notre équipe ne sont pas tolérés par American Airlines. La personne impliquée dans cet incident ne sera jamais autorisée à voyager avec nous à l'avenir, et nous travaillerons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre dans leur enquête. Ces comportements violents mettent en danger la sécurité de tous les passagers et de l'équipage et doivent cesser»

Netflix accusé de s'enrichir sur le dos des victimes de «Dahmer»

Programme à succès sur la plateforme, la série Dahmer crée des remous et la famille d'une victime s'est insurgée et a critiqué fermement Netflix.

Le cousin de l'une des victimes de Jeffrey Dahmer l'a mauvaise depuis la diffusion de la série retraçant les meurtres du tueur en série cannibale sur Netflix. Comme le révèle le New York Post et Insider, les traumatismes du passé sont donc remontés à la surface pour Eric Perry, le cousin d'Errol Lindsey, 19 ans au moment des faits et onzième victime de Dahmer. Sur Twitter, il s'est emporté et n'a pas mâché ses mots sur la (trop) grande vitrine médiatique du meurtrier décédé en 1994.