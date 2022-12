Vidéo: watson

Son parachute lui a sauvé la vie, mais pas du tout comme prévu...

On peut dire que ce sportif de l'extrême a eu beaucoup de chance dans sa malchance. Emporté par une bourrasque de vent, il s'est retrouvé accroché à une falaise dans le désert de Moab aux Etats-Unis.

Des randonneurs dans l'Utah aux Etats-Unis ont été témoins d'un accident spectaculaire. Alors qu'ils marchaient dans le canyon de Kane Creek dans le désert de Moab, Mitch Edwards a décrit comment lui et sa famille ont aperçu des adeptes de base-jump sauter d'une falaise non loin du canyon. «C'est un canyon spectaculaire avec d'immenses falaises de chaque côté, d'environ 200 mètres de haut», explique-t-il.

Alors qu'ils se sont arrêtés pour assister au spectacle, Mitch et son fils de 12 ans ont sorti leur smartphone pour filmer cette demi-douzaine de parachutistes s'envoyer en l'air depuis la falaise. C'est après deux sauts et atterrissages réussis que l'accident s'est produit. Probablement à cause d'une rafale de vent, le parachutiste suivant est entré en collision avec la paroi rocheuse. Heureusement, après une chute de quelques mètres, son parachute s'est coincé dans les rochers, laissant ce sportif de l'extrême, inconscient suite à l'impact, échapper à une mort certaine.

Mitch Edwards, présent durant au moment de l'accident, a estimé qu'il avait fallu environ deux heures pour décrocher le base jumper de sa falaise. Le bureau du shérif du comté de Grand a félicité l'équipe d'alpinistes pour ce sauvetage et a déclaré que l'homme avait été héliporté vers un hôpital dans un état critique.

Vidéo: watson

Plus de vidéos de sport extrêmes

Un parachutiste atterrit sur le mauvais toit

Vidéo: watson

Cet apnéiste s'évanouit dans les profondeurs

Vidéo: watson

À Interlaken, un youtubeur fait du vélo sur un pont