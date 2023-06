Vidéo: watson

Cette terrible tornade a tout ravagé

Une puissante tornade s’est abattue dimanche dans plusieurs comtés au sud d’Indianapolis, faisant au moins un mort et de nombreux dégâts.

Les autorités américaines font état d’au moins un mort et d’un blessé, selon un premier bilan, après le passage d’une puissante tornade, ce dimanche, sur plusieurs comtés du sud d’Indianapolis, dans l’Etat d’Indiana aux Etats-Unis.

Dans la ville de Greenwood, des témoins ont filmé les images de cette impressionnante tornade alors qu’elle s’abattait sur la ville, détruisant plusieurs bâtiments.

«Je n’ai jamais vu une tornade pareille» Le témoin qui a filmé la scène.

Les autorités demandent à la population d'éviter la zone touchée et plusieurs routes ont été fermées. Sur le passage de la tornade, des maisons ont été rasées, des arbres déracinés et des pans entiers de bâtiments ont été détruits. Juste après la tornade, plus de 16 000 foyers étaient sans électricité dans l'Indiana. Selon les autorités, au moins une personne a été tuée. Les secours continuent à chercher de potentielles victimes.

En avril dernier déjà, cinq personnes avaient été tuées dans l’Indiana par une violente tempête. (sbo)

