Vidéo: watson

C'est quoi ce truc qui a survolé la Turquie?

Un nuage impressionnant dont la forme circulaire évoque une vulve a été observé au-dessus de la ville de Bursa, dans l'ouest de la Turquie.

Non, ce n'est pas une créature extra-terrestre, c'est un phénomène météo rare né de la présence de vent et d'air humide qui s'est déroulé dans le ciel de Turquie. Ce samedi 21 janvier, ce nuage a pu être observé pendant une heure environ à Bursa, dans le nord-ouest de la Turquie, peu avant le coucher du soleil.

La particularité de ce nuage: sa forme. Celle d'une soucoupe volante pour certains, mais pour beaucoup d'autres: celle d'une vulve géante. Ce nuage, dont la forme est renforcée par la couleur orangée du crépuscule, lui donne son aspect particulièrement insolite.

Ce phénomène, bien connu par les météorologues, a déjà été observé en Europe et se nomme altocumulus lenticularis, le nom scientifique pour parler de nuage lenticulaire.

La recette pour un bon nuage lenticulaire nécessite trois ingrédients: un air humide, du vent et la présence proche d’un massif montagneux. Ces nuages apparaissent lorsque le vent souffle fort en altitude, dans une atmosphère humide. En franchissant un relief, l’air se déplace en mouvements ondulatoires, monte et lorsqu'elle se refroidit assez, l’eau se condense et forme le nuage lenticulaire. Chez nous, on peut parfois le voir au nord ou au sud des Alpes où il indique l’activité du Foehn.

(sbo)

Vidéo: watson

D'autres phénomènes météo

Un nuage iridescent fait le buzz

Vidéo: watson

Foudre et tornades – des tempêtes font rage aux États-Unis

Vidéo: watson

Les images saisissantes d'un ouragan en Floride

Vidéo: watson

La pénurie de neige sur les pistes de ski suisses