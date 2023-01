Vidéo: watson

Un crapaud aussi lourd qu'un bébé a été découvert en Australie

Toadzilla, comme il a été surnommé, pèse 2,7 kilos, un poids qui pourrait lui faire battre le record mondial.

Des rangers australiens ont découvert un gigantesque crapaudbuffle dans un parc national. L'imposant spécimen pèse 2,7 kilos, soit plus lourd qu'un nouveau-né, a annoncé vendredi l'organisation environnementale Queensland Environment. «Toadzilla» – comme il a été nommé va probablement battre un nouveau record mondial.

La ranger Kylee Gray raconte qu'elle a eu le souffle coupé lorsque l'amphibien est soudainement apparu dans le parc national de Conway, dans le Queensland. Elle raconte:

«J'ai baissé la main et attrapé le crapaud. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était grand et lourd»

Selon les données, cette femelle mesure 25 centimètres de long. «Un crapaud buffle de cette taille mange tout ce qui rentre dans sa gueule, y compris des insectes, des reptiles et des petits mammifères.»

«Toadzilla» pèse 2,7 kilos et mesure 25 centimètres de long. image: keystone

Selon le Livre Guinness des records, le précédent détenteur du record avait été enregistré en 1991 en Suède: «Prinsen» (prince) pesait alors 2,65 kilos.

Un spécimen moyen de «Bufo marinus», nom scientifique du crapaud buffle, pèse environ 450 grammes, peut-on lire sur le site Internet.

«Toadzilla» a la musculature d'un bodybuilder. image: keystone

Les crapauds buffles sont originaires d'Amérique du Sud. En 1935, ils ont été introduits en Australie, à l'origine dans le but de les utiliser pour lutter contre les parasites dans les plantations de canne à sucre.

Mais le projet a viré au cauchemar: les crapauds se sont multipliés de manière si importante qu'ils sont aujourd'hui considérés comme une peste. Le problème, c'est premièrement qu'ils mangent de tout, des insectes aux déchets ménagers en passant par les souris et autres crapauds-buffles. Secondement, de nombreux animaux australiens ne résistent pas aux poisons des crapauds, et certains mammifères, serpents et reptiles sont ainsi fortement menacés par cette invasion. (sda/dpa)