Cette Norvégienne est championne du monde d'un sport absurde

Vidéo: watson

Elle est championne du monde

Asbjørg Nesje est norvégienne et détient le record féminin de plongeon ventre en avant. Le nom de cette discipline: le «death diving».

Vous vous êtes probablement déjà tous pris un plateau en plongeant: ça pique, ça fait mal et c'est ridicule. Pourtant, c'est également une discipline sportive qui se nomme le «Death Diving» (plongeon mortel) ou «døds» comme on l'appelle en Norvège. L'épreuve consiste à plonger ventre en avant et bras tendu vers l'arrière le plus longtemps possible puis de se recroqueviller en position fœtale juste avant de rentrer dans l'eau afin d'éviter les blessures graves. Vu que la compétition se déroule à partir d'une plateforme de 10 à 15 mètres de hauteur, il vaut mieux éviter un plateau frontal.

Le Championnat du monde a lieu à Oslo en Norvège tous les mois d'août depuis ses débuts en 2008. En 2022, c'est la Norvégienne Asbjørg Nesje qui détenait le record du monde, avec un plongeon de 24,8 mètres, de quoi se faire quelques beaux bleus.



Mais si on parle du «døds», c'est parce que Asbjørg Nesje en est devenue la meilleure ambassadrice. En effet, sur les réseaux sociaux, elle poste des vidéos de ses impressionnants plongeons. Des images douloureuses que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Vidéo: watson

Pour les fans de plongeons (et de plateaux)

«La Mascotte»: le casse-cou des réseaux qui se prend que des plateaux

Vidéo: watson

Une athlète fait un plongeon de 20 mètres avec une caméra sur la tête

Vidéo: watson

Souffrez-vous de thalassophobie, la peur des profondeurs?