Une personne âgée frappée par une infirmière dans un EMS au kosovo

Cette scène a fait réagir jusqu'au sommet de l'Etat kosovar

Des images violentes ont été partagées sur les réseaux sociaux. La scène se déroule dans une maison de retraite au Kosovo: une femme âgée est frappée au visage à plusieurs reprises par une infirmière.

Une séquence de maltraitance insupportable. Une femme âgée dans une maison de retraite au Kosovo a été giflée à plusieurs reprises par une infirmière. La scène, filmée dans un centre médico-social situé dans la ville de Pejë, montre une infirmière tenir la patiente par la main et la gifler à plusieurs reprises. Des témoins sont présents, qu'on entend rire bruyamment, alors que leur collègue agresse cette femme âgée.

La vidéo diffusée en masse sur les réseaux sociaux a immédiatement fait réagir les autorités. La police a pu identifier les lieux avant d'intervenir et a arrêté deux suspects, selon le média local Albanian Daily News.

Le ministre de l'Intérieur du Kosovo, Xhelal Sveçla, a également réagi à l'incident, affirmant que ces actes sont d'autant plus graves quand ils se produisent au sein d'institutions censées offrir des soins. Il a déclaré que les personnes impliquées ont été arrêtées, et appelle à ce qu'elles soient traduites en justice avec la plus grande fermeté.

