Comment George Clooney a «mis fin à son règne de sex-symbol»

Du haut de ses 64 ans, George Clooney a pris une décision radicale: il n'embrassera plus de femmes. Du moins au niveau professionnel. Il n'en fallait pas plus pour que les médias anglo-saxons brandissent les grands mots.

George Clooney a pris une décision qui risque d'impacter son statut de sex-symbol. En effet, celui qui a été couronné par deux fois du titre convoité d'«Homme le plus sexy du monde» a assuré «qu'il ne comptait plus embrasser de femmes à l'écran».

C'est ce qui en ressort de l'interview que l'acteur de 64 ans a accordée au Daily Mail récemment. Le canard britannique n'a d'ailleurs pas lésiné sur les mots pour évoquer cette page symbolique qui se tourne pour le crooner aux cheveux blancs le plus adulé de la planète. «Son règne de sex-symbol hollywoodien est terminé», peut-on lire en titre. Rien que ça.

Alors quoi, on n'est un fantasme pixelisé que si l'on est capable d'échanger des fluides avec ses partenaires à l'écran? On dirait bien, si l'on en croit le foin qu'a fait la petite déclaration de la star de Gravity, qui nous a offert par le passé des séquences de baisers d'anthologie avec des actrices comme Julia Roberts et Catherine Zeta-Jones.

Cette décision, l'acteur âgé de 64 ans l'a prise voici quelques années déjà, en commun accord avec sa célèbre épouse, Amal Clooney. Pour rappel, les deux tourtereaux ont convolé en 2014 en Italie, à l'occasion de noces ultra-médiatisées. Les deux stars sont parents d'adorables jumeaux, Ella et Alexandre, nés en 2017. Désormais, la petite famille s'est relativement retirée de la vie extatique et intense de Hollywood, en se retranchant dans son domaine viticole français situé dans le Var.

C'est un peu dans la même période, alors qu'il acquérait sa ferme, que George a décidé de n'embrasser nulle autre que sa femme. L'acteur dit s'inspirer d'un modèle:

«J'ai essayé de suivre la voie de Paul Newman: "Bon, eh bien, je n'embrasse plus de fille"» George Clooney daily mail

L'acteur explique avoir tenu un discours ultra-philosophique à Amal pour débriefer de sa bonne résolution, notamment en ayant pris conscience du temps qui passe.

«Quand j'ai eu 60 ans, j'ai eu une conversation avec ma femme. Je lui ai dit: "Ecoute, je peux encore jouer au basket avec les gars. Je joue avec des jeunes de 25 ans. Je tiens encore le coup, je suis en forme. Mais dans 25 ans, j'aurai 85 ans. Peu importe le nombre de barres de céréales que tu manges, c'est un chiffre bien réel.» George à Amal daily mail

Bref, tous ces mots pour dire que désormais, Clooney va se dédier corps et âme (mais surtout, corps) à l'action, et plus du tout au romantisme. Voilà la fin d'une ère pour celui qui fut jadis une pointure de la comédie sentimentale, notamment avec Ticket to Paradise (2022) avec Julia Roberts, Intolerable Cruelty (2003) avec Catherine Zeta-Jones et One Fine Day (1996) avec Michelle Pfeiffer.

Une mauvaise technique de langue

Fun fact: peut-être que les scènes de baiser ne vont pas manquer tant que cela à George, ni à ses partenaires de «smoutch». En 2022, l'acteur avait confié au New York Times qu'un réalisateur avait vertement critiqué sa façon d'embrasser. Paraît-il, l'ex-Dr. Douglas Ross aurait une technique un peu déglinguée, qui aurait décroché plusieurs mâchoires.

«Je me souviens qu'au début de ma carrière, je devais tourner une scène de baiser avec une fille, et le réalisateur me dit: "Pas comme ça." Et moi, je lui ai répondu: "Mec, c'est mon truc! C'est ce que je fais dans la vraie vie!"».

George, mauvais «biseur»? En tout cas, il a assuré que son smack filmé avait demandé de nombreuses prises pour être parfait. «J'ai dit à ma femme: "On a dû faire 80 prises"», a-t-il raconté. «Elle était genre: "Mais qu'est-ce que c'est que ça?"»

On peut donc tout à fait imaginer que madame ait été soulagée quand George s'est retiré du marché de la comédie sentimentale avec rapprochement physique à la clé.

Voilà peut-être le secret d'un mariage réussi. A n'en point douter, les deux tourtereaux savent comment éviter les prises de bec, puisque, comme George l'a rappelé, ils ne se sont jamais disputés. Le secret? Ne pas avoir de murs, visiblement.

«On ne s'est jamais disputés. On ne s'est jamais écharpés. Et c'est en partie parce que j'en suis à un stade de ma vie où si elle veut peindre le mur en rouge, ça m'est égal.» Interview à CBS

Quoi qu'il en soit, bisous ou pas bisous à l'écran, technique au point ou pas, notre George restera à jamais un sex-symbol ❤️.

