Ce pêcheur a eu un excellent réflexe face à un requin

«J'ai entendu un sifflement, j'ai levé les yeux et j'ai vu une grosse chose brune sur le côté du kayak. J'ai d'abord cru que c'était une tortue. C'est arrivé si vite. Je n'avais pas réalisé que j'avais sorti mon pied gauche de l'eau pour me préparer avant l'impact et que j'avais donné un coup de pied au requin. Si vous me demandiez de le refaire, même sans le requin, je ne pense pas que je serais aussi flexible. En fait, je pensais juste que le requin avait frappé le kayak jusqu'à ce que je vois la vidéo à la maison.»

Scott Haraguchi youtube