Cette voiture autonome snobe la police

Un taxi autonome a surpris un policier de San Francisco en refusant d'obtempérer. Le véhicule a continué sa route, laissant les passagers confus.

Il est évident que les voitures autonomes ont encore de la route à faire avant de s'intégrer totalement à notre quotidien, comme en témoigne cette vidéo tournée à San Francisco.

Une voiture de la compagnie Waymo, la branche de Google dédiée aux véhicules autonomes, a eu du mal à se conformer aux instructions d'un policier. L'officier a fait signe au véhicule de s'arrêter, mais le volant n'a pas voulu répondre, laissant les passagers à l'intérieur dans l'incapacité de reprendre le contrôle immédiatement. La vidéo de cette voiture effrontée laissant compte déjà plus de 14 millions de vues sur TikTok.

Cette situation cocasse s'est finalement terminée sans trop de gravité. Lorsque le véhicule s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas avancer plus loin, il a fait demi-tour et a pris un itinéraire alternatif vers sa destination. Le policier, réalisant qu'il s'agissait d'une voiture autonome, l'a laissée partir. Un porte-parole de la société Waymo a déclaré qu'ils enquêtaient sur l'incident et que la compréhension des gestes des usagers de la route est un domaine important dans lequel de nombreux progrès ont été réalisés au fil des ans.



