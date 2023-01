Vidéo: watson

Mieux vaut ne pas avoir le mal de mer...

Ces images impressionnantes d'un ferry italien bravant les vagues ne donnent absolument pas envie d'être à bord. Le voyage qui aurait dû durer une heure a été multiplié par cinq mais n'a fait aucun blessé.

Un ferry exploité par la compagnie maritime Laziomar a lutté farouchement contre des conditions orageuses lors de sa traversée de l'île italienne de Ponza à Formia, à environ deux heures de Rome, le 20 janvier. Ces images spectaculaires montrent comment le ferry se fait balayer par des vagues atteignant huit mètres de haut juste après avoir quitté le port. Sur les images filmées à bord, l'eau atteint les sièges et certains passagers, paniqués, font le signe de croix. «Espérons que nous survivrons», lance l'un d'eux.

Le ferry a finalement atteint Formia sans dommage et aucun blessé n'est à compter parmi l'équipage et les 120 passagers. Cependant, la traversée a duré cinq heures au lieu d'une, ce qui est très long quand on a le mal de mer.

(sbo)

