Des fringues gratuites déclenchent une émeute

Tout ça pour des fringues

Un événement organisé par une marque de streetwear est parti en cacahuète à Hambourg ce week-end. La raison: des fringues gratuites.

Le label de streetwear Reternity a voulu distribuer des vêtements gratuits dans la ville allemande de Hambourg ce samedi après-midi. Dans le centre-ville, environ 400 jeunes ont répondu à un appel sur les réseaux sociaux avec une promesse de vêtements gratuits. En raison de la ruée inattendue, l'événement a dû être annulé, décevant des centaines de jeunes qui s'étaient déjà rassemblés.

L'ambiance a changé dès lors, la frustration et l'intervention des forces de l'ordre ont fait tourner l'évènement au vinaigre. La police a demandé une vingtaine de voitures de patrouille supplémentaires et était de garde avec des maîtres-chiens. Trois policiers ont été blessés lors de l'opération, dont l'un a fini en incapacité de travailler. Selon le rapport, 48 adolescents ont été interpellés et trois autres ont été arrêtés, une personne a été placée en garde à vue.

La société responsable de la campagne, Reternity, a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle elle admet avoir été dépassée par les événements. L'entreprise a pris ses distances avec les excès de certaines personnes et a présenté ses excuses.

