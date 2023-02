Vidéo: watson

Le chauffeur du camion a eu chaud!

Une vidéo impressionnante montre le moment où un train de marchandises a percuté un semi-remorque jeudi 23 février à Haverstrawm, dans l'Etat de New York.

Un camion s'est retrouvé coincé à un passage à niveau dans la petite ville américaine de Haverstraw, dans l'État de New York. Un train a percuté le camion peu de temps après. La police a déclaré que le camion, qui transportait des fournitures vers une usine voisine, s'est en quelque sorte coincé sur les rails.

Grâce à un policier, le conducteur du camion a été averti de l'approche du train. Il a pu sortir du camion à temps et s'éloigner à bonne distance avant que l'accident se produise. Il n'y a pas de blessé et le nettoyage a pris plusieurs heures. Les autorités sont soulagées qu’aucun des deux véhicules ne transportait quelque chose de dangereux, car les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. Une enquête a été ouverte.



(sbo)



