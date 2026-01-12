ciel couvert
Mattel lance sa première Barbie autiste

«Nous sommes fiers»: Mattel lance une Barbie particulière
Une tablette, un casque et un hand-spinner: Mattel dévoile sa toute première Barbie avec autisme pour favoriser l’inclusion par le jeu.Image: mattel

Mattel dévoile la Barbie que des milliers de familles attendaient

Le leader mondial de l'industrie du jouet lance sa première Barbie autiste. Avec un hand-spinner et un casque antibruit, la poupée vise à apporter plus d’inclusion pour les enfants neurodivergents.
12.01.2026, 15:1412.01.2026, 15:19
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Qu'il s'agisse d'une Barbie en fauteuil roulant, diabétique ou trisomique, Mattel propose depuis des années des jouets de plus en plus diversifiés pour les enfants. Avec son slogan «Nous sommes Barbie», l'entreprise souhaite promouvoir une meilleure représentation et l'inclusion. Sa toute nouvelle poupée va encore plus loin, en s'affranchissant des limitations physiques.

Voici la première Barbie porteuse de trisomie 21
Inklusive Reihe von Barbie.
Mattel s'est engagée depuis des années à représenter un large éventail de handicaps.Image: mattel

Mattel lance lundi la première poupée Barbie représentant une personne autiste. Selon le Guardian , cette poupée a pour but d'aider davantage d'enfants à se reconnaître en Barbie.

L'autisme est, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un trouble neurodivergent caractérisé par des difficultés dans l'interaction sociale et la communication. De nombreuses personnes avec autisme peuvent vivre de manière autonome, tandis que d'autres dépendent d'une prise en charge et d'un soutien à vie.

Hand-spinner, casque antibruit et tablette

Mattel a collaboré avec l'association américaine Autistic Self Advocacy Network pour développer la poupée Barbie. Celle-ci a été conçue avec diverses caractéristiques afin de représenter fidèlement l'autisme. Par exemple, les pupilles de Barbie sont légèrement déviées pour illustrer les difficultés que rencontrent souvent les personnes autistes pour établir un contact visuel.

A cela s'ajoutent des coudes et des poignets articulés pour permettre des mouvements répétitifs, comme le «stimming» (un comportement d'auto-stimulation). Le stimming désigne des mouvements corporels, des sons ou des actions répétées que les personnes utilisent pour s'autoréguler afin de gérer leurs émotions ou les stimulations sensorielles.

Barbie mit Autismus. Ausgestattet mit Kopfhörern, Tablet und Fidget-Spinner.
La Barbie a été équipée d’une tablette, d’un casque antibruit et d’un hand-spinner.Image: mattel

Dans sa main, la Barbie tient un hand-spinner rose qui peut aider à évacuer le stress. De plus, elle porte un casque antibruit pour réduire la surcharge sensorielle et possède une tablette dont l’écran est équipé de touches.

Les personnes autistes utilisent des tablettes, car elles offrent des aides visuelles et prévisibles pour la communication, l’apprentissage et la structuration, ce qui réduit l’anxiété et favorise la participation sociale.

Promouvoir l'inclusion

La poupée autiste a été annoncée par Jamie Cygielman, la responsable mondiale de la division des poupées chez Mattel:

Comme l'a déclaré la porte-parole:

«Barbie s'efforce toujours de refléter le monde que voient les enfants. Nous sommes fiers de présenter notre première Barbie avec autisme dans le cadre de ce travail continu.»

Cette poupée a pour but de promouvoir l’inclusion dans le monde du jouet et au-delà.

La poupée Barbie devrait être disponible à partir de lundi. Cependant, elle n'est pas encore disponible dans les boutiques en ligne suisses. On ignore quand elle sera accessible dans le pays.

