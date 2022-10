Pourquoi les tatouages de Méduse sont aussi tendance sur Tiktok

Ainsi, sur TikTok, la raison la plus fréquente pour laquelle les gens se font tatouer cette figure mythique sur leur corps symbolise l'inversion du récit selon lequel les victimes doivent être punies après avoir été agressées sexuellement. En d'autres termes, Méduse est devenue un symbole de force et de survie pour les victimes d'agressions sexuelles.

Elle était à l’origine une jeune prêtresse dotée d’une magnifique chevelure. Désirée et courtisée par de nombreux prétendants, elle déclinait toutes les avances, car elle avait fait le vœu de servir Athéna. Cependant, Poséidon qui s'était épris d'elle, la trouva dans le temple de la déesse et abusa d'elle. Elle fut ainsi punie par Athena, furieuse de voir son temple profané, qui la transforma en Gorgone, un monstre aux cheveux de serpents, ayant pour pouvoir de transformer en pierre toute personne qui croisait son regard. Les mythes décrivent sa transformation en monstre comme incroyablement douloureuse.

Dans le cadre des agressions sexuelles, c'est une figure mythologique qui a été choisie, celle de la Méduse, qui désormais orne la peau de celles et ceux qui ont choisi d'en faire un tatouage symbolique. Partagée par des victimes de viol, l’image de cette femme à la tête à serpents est souvent accompagnée de récits et d’histoires de femmes, mais aussi d'hommes ayant subi des abus sexuels de la part de leurs proches ou d'inconnus.

Après la déferlante #MeToo qui a engendré une libération généralisée de la parole des victimes d’agressions sexuelles, pour de nombreux jeunes, les réseaux sociaux sont devenus une plate-forme de parole, de témoignages et de soutien. Que ce soit pour parler de santé mentale, ou de violence, pour certain, se livrer est un symbole de force et de résilience qui aide les victimes à s’émanciper de leur sentiment de honte et à montrer à quel point le phénomène peut être répandu et courant.

Depp VS Heard: voici la bande-annonce de «Hot Take», le film qui retrace le procès

Hot Take: The Depp/Heard Trial, qui retrace le procès surmédiatisé opposant Johnny Depp et Amber Heard, sera disponible le 30 septembre prochain aux Etats-Unis. La bande annonce a été dévoilée deux jours avant.

Comme tout grand événement people, le procès qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard, dont le verdict a été annoncé en juin dernier, aura lui aussi droit à son film. Comme le rapporte Variety, Hot Take: The Depp/Heard Trial sera disponible en streaming, et gratuitement, le 30 septembre prochain sur la plateforme américaine Tubi. La bande annonce a été dévoilée au public le 28 septembre, la voici: