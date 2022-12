Vidéo: watson

Les Anglais galèrent avec la neige... On dirait des Genevois

Depuis le 12 décembre, une grande partie du pays connait des chutes de neige provoquant des perturbations au niveau des transports.

Ce sont les chutes de neige les plus importantes qu'a connues l'Angleterre depuis 2013. Une vague de froid traverse actuellement la Grande-Bretagne et des milliers de Britanniques se sont donc réveillés sous la neige en début de semaine. Londres n'étant pas La Chaux-De-Fonds, de nombreuses scènes de chaos ont été rapportées au niveau des transports routiers, ferroviaires et aériens.

Les aéroports principaux ont fermé le temps de déblayer la neige quant aux trains, ils ont également subi d'importants retards et des annulations. C'est surtout au niveau de la route que les Anglais ont le plus souffert, certains automobilistes ont d'ailleurs été impliqués dans des carambolages sans gravité, mais impressionnants.

Les Anglais ne skient pas qu'à Verbier

Si les Britanniques ont connu des couacs routiers comme Genève quand elle est verglacée, certains Anglais ont ressorti leur côté valaisan et n'ont pas hésité à chausser les lattes pour profiter des pentes enneigées de la capitale, comme on peut le voir sur Twitter.

D'autres ont poursuivi leurs activités habituelles, comme des joggeurs dans les parcs londoniens. Des animaux se sont aussi invités à la fête. Plusieurs internautes ont partagé des vidéos de renards profitant des rues vides pour se rouler dans la neige.

