Ce chiot a été sauvé grâce à une astuce

La vidéo d'un petit chien coincé dans une vitrine au premier étage d'une boutique de Londres a fait le tour du web.

Des images horribles pour toute personne ayant un cœur: un petit chien s'est retrouvé coincé dans la vitrine d'une boutique Miu Miu à Londres. La scène s'est déroulée au premier étage du magasin situé à Bond Street, une rue mondialement réputée pour ses boutiques de luxe.

On ignore comment ce chien s'est retrouvé dans cette situation délicate. Une femme a tenté de l'attraper de ses mains sans succès et s'est contentée de le caresser dans le but de le calmer. C'est finalement grâce à l'aide d'une deuxième personne dotée d'un cintre utilisé pour l'accrocher au harnais et pour le soulever, que l'animal a pu être mis en lieu sûr sous les applaudissements de la foule.

La vidéo TikTok, qui résulte de cet événement, a été visionnée près de 3 millions de fois, avec plus de 250 000 likes et des centaines de commentaires.

