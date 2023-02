Ce policier a eu très très peur😱

Vidéo: watson

C'est pas passé loin...

Sur une autoroute de l'État américain du Wyoming, un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule en raison du verglas. Un agent de la circulation a évité la mort de justesse.

Plus de «Société»

Le Wyoming connait actuellement un hiver rigoureux. Sur une autoroute verglacée, un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule. Un agent de la circulation appartenant à la «Wyoming Highway Patrol» a vu le camion venir vers lui et a pu réagir au dernier moment. Quelques secondes d'inattention et la séquence aurait pu virer au drame.

Les États-Unis sont actuellement frappés par de fortes tempêtes de neige et des températures anormalement basses. Depuis la côte Pacifique jusqu'aux Grands Lacs, une vaste partie du pays est frappée par des blizzards avec jusqu'à 60 centimètres de neige par endroits. Les routes et le trafic aérien sont à l'arrêt. Le trafic routier est également difficile, notamment dans le Wyoming, où les autorités ont dit estimer que des fermetures de plusieurs jours sont probables sur les autoroutes et sur les routes secondaires de cet État du Nord-Ouest.

La vie publique est la plupart du temps gravement touchée. Même à Los Angeles, les autorités s'attendent à des chutes de neige. Cependant, les températures en dessous des normales en Californie du Sud restent très supportables, contrairement au centre et au nord des États-Unis, où le mercure pourrait baisser jusqu'à -34 °C.



(sbo)​

Vidéo: watson

D'autres vidéos insolites

made in USA

La conductrice d’une Tesla filmée endormie au volant

Vidéo: watson

L'agression de cette femme dans un fitness est glaçante

Vidéo: watson

La police américaine à la poursuite d'un voleur de tracteur

Vidéo: watson