Il détruit une Lambo à 250 000 francs pour une raison ridicule

Le youtubeur russe Mikhail Litvin est connu pour ses vidéos où il détruit des voitures de luxe. Cette fois-ci, il a filmé une Lamborghini se faire broyer par un poids de plusieurs tonnes.

Pour tout passionné de voitures, cette vidéo est difficile à regarder. La logique du russe Mikhail Litvin consiste à détruire des voitures de luxe pour le seul plaisir de faire des vues sur internet. Sur la liste de ses victimes, on trouve notamment une Mercedes-AMG GT, une Porsche Taycan et une BMW M5 Competition.

Cette fois, le Russe a investi dans une Lamborghini Urus, un SUV dont le prix de départ s’élève à 250 000 francs. Dans sa vidéo, il commence par montrer sa nouvelle acquisition qu'il place ensuite sous un poids géant de trois tonnes préalablement hissé dans les airs à l’aide d’une grue. Il fait soudainement lâcher ce poids rempli d'un liquide rouge sur le véhicule. Le SUV, en dépit d'une constitution qui semble solide, n’a pas survécu au choc. La voiture finit complètement détruite, une multitude de restes s’éparpillant tout autour de la zone d’impact.

Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que le youtubeur fait ici la promotion de LitEnergy, sa propre marque de boisson énergisante. D’ailleurs, le choix du poids pour détruire le véhicule n’est pas anodin puisqu'il s’agit d’une canette géante de LitEnergy. I don't want to live on this planet anymore.

