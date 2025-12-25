11 fun facts sur les chants de Noël pour briller en société

assez ensoleillé
Noël

Chants de Noël: 11 fun facts pour briller en société

Les chants de Noël, c&#039;est super.
Tout le monde aime les chants de Noël. Image: Shutterstock

Tout le monde les connaît, tout le monde les aime, mais personne ne sait grand-chose à leur sujet. On vous aide à corriger le tir, en vous fournissant quelques informations précieuses sur les chants de Noël.
25.12.2025, 11:5925.12.2025, 11:59

Mariah Carey, Dean Martin, Frank Sinatra: voilà des classiques qui, depuis des décennies, ne cessent d'égayer nos fêtes de fin d'année...

Mauvaise foi
5 astuces toxiques pour éviter les engueulades à Noël

Et comme ABSOLUMENT TOUT LE MONDE les aime, tout le monde vous aimera aussi si vous donnez un peu de folie à une conversation boiteuse avec les 11 fun facts suivants.

Jingle Bells Partie I

Jingle Bells n'est pas un chant de Noël. Il a été écrit en 1857 par l'Américain James Lord Pierpont, et ce, pour Thanksgiving.

James Lord Pierpont était un noble seigneur. Il aimait la musique.
James Lord Pierpont était un noble seigneur. Il aimait la musique.image: wikimedia

Jingle Bells Partie II

Jingle Bells est d'ailleurs aussi la première chanson jamais interprétée dans l'espace. En 1965, les astronautes Walter Schirra Jr. et Thomas Stafford ont joué la chanson à bord du vaisseau spatial Gemini 6.

La chanson de l'évacuation

En avril 1975, la chanson White Christmas a été diffusée par l'armée américaine sur le canal radio interne de Saigon, au Vietnam, afin de donner le signal aux soldats de quitter la ville. Un millier d'Américains et 6000 Vietnamiens ont ainsi été évacués.

Analyse
Les enfants croient-ils vraiment au Père Noël? C'est compliqué

L'histoire derrière White Christmas

White Christmas a été écrit en 1940 par l'auteur-compositeur Irving Berlin.

FILE in this undated file photo, composer Irving Berlin plays the piano. A U.S. Army division that included Berlin among its ranks started mustering on Long Island a century ago this weekend during Wo ...
Berlin a vécu jusqu'à 101 ans. La rumeur dit qu'il aimait les chants de Noël. image: AP/AP

En 1957, Elvis Presley a repris la chanson et l'a appelée Blue Christmas. Berlin détestait tellement cette reprise qu'il a lancé une campagne pour que les stations de radio ne diffusent pas le morceau. Sans succès. La reprise d'Elvis atteignit le sommet des hit-parades.

Vidéo: YouTube/ElvisPresleyVEVO

Un dernier fait concernant White Christmas: selon le Guinness Book, les versions chantées par Bing Crosby ont été vendues à 50 millions d'exemplaires. Cela fait de cette chanson le single le plus vendu de tous les temps.

La simplicité est la clé de la réussite

Le chant de Noël le plus court du monde dure cinq secondes et a été composé par le groupe Acappella Yuletide Uproar. Il s'intitule à juste titre The World's Shortest Christmas Song (la chanson de Noël la plus courte du monde).

Ceux qui ont assez de temps, allez l'écouter:

Vidéo: YouTube/AYUQuartet

Le Père Noël

Le premier chant de Noël qui mentionnait le Père Noël était Up On The Housetop de Benjamin Hanby. Il a été écrit en 1864.

Vidéo: YouTube/Tom Roush
Voici 20 films de Noël incontournables à voir en streaming

Pas si nostalgique que ça?

Let It Snow est l'un des hymnes de Noël les plus célèbres au monde. Le mot «Christmas» n'y est pourtant pas prononcé une seule fois.

Vidéo: YouTube/Kyle

Pas du tout de saison

Mel Tormé a écrit la chanson The Christmas Song pendant une période de canicule en été 1944.

Vidéo: YouTube/maumau1968

Composition efficace de chansons

Feliz Navidad est une chanson de Noël très simple. Elle se compose de 21 «Feliz Navidad», 16 «I wanna wish you a Merry Christmas» et de deux autres lignes.

Elle a été composée en 1970 par le Portoricain José Feliciano. Encore une anecdote dans cette anecdote: Feliciano est né aveugle.

Selon ses propres dires, il a composé la chanson en seulement cinq minutes.

Vidéo: YouTube/Shannon Lynn Boyce

Le plus ancien chant de Noël

Le plus ancien chant de Noël date du 14e siècle. Sois pour nous le bienvenu, Seigneur Christ remonte à un fragment du 14e siècle. Ce n'est toutefois pas absolument certain. Le poète Hoffmann von Fallersleben date même son origine au 11e siècle.

La bibliothèque universitaire d'Erfurt abrite la plus ancienne transcription de ce chant. Le manuscrit fait partie d'un traité latin de plus de 100 pages sur la logique. A la fin du traité, un chapelain d'Aix-la-Chapelle a noté la chanson avec les paroles et quatre lignes de notes.

La raison de ce mélange bizarre, logique et chant de Noël, serait le prix élevé du matériel d'écriture. À l'époque, les pages inutilisées d'un livre étaient remplies d'une autre manière.

Vidéo: YouTube/GuitArtMusic

Le génie derrière le succès

La chanson de Mariah Carey All I Want For Christmas Is You a été écrite par l'auteur-compositeur Walter Afanasieff. Ce même Afanasieff a également écrit My Heart Will Go On de Céline Dion.

Vous avez peut-être déjà lu cet article sur notre site. Pour les fêtes, nous vous le reproposons sur notre site.

(dfr)

Ce pilier du magazine «Fluide Glacial» est mort
Maître de l'humour absurde, le dessinateur de bande dessinée Edika est décédé à l'âge de 84 ans.
Le dessinateur de bande dessinée Edika, Edouard Karali de son vrai nom, maître de l'humour absurde et pilier du magazine Fluide Glacial, est décédé mardi à l'âge de 84 ans, a indiqué le magazine français.
L’article