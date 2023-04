Vidéo: watson

Le câble de l'IPhone 15 pourrait vous coûter cher

Apple et les normes ne font pas bon ménage. Alors que l'Union européenne a choisi d’imposer le standard USB-C sur tous les smartphones, la marque à la pomme aurait trouvé le moyen de filouter le système.

sainath bovay / Jeremie crausaz

En octobre 2022, l'Union européenne croyait avoir mis fin à l’exception d'Apple en standardisant le format USB-C à tous les fabricants de smartphones sur son territoire. Un coup dur pour la firme de Cupertino qui va devoir enfin laisser tomber son port Lightning lancé en 2012 avec l'iPhone 5 et perdre au passage quelques deniers dans la vente de ses câbles facturés plus chers que ceux de la concurrence.

Le texte de l'UE entrera en vigueur en automne 2024 avec un délai de deux ans pour les fabricants. L'entreprise californienne a néanmoins trouvé un moyen de contourner la décision européenne. Elle sait qu'elle devra proposer sur son futur iPhone 15 un port USB-C comme tout appareil sur le continent européen. Mais, selon plusieurs sources spécialisées, le câble livré serait optimisé et n'aurait pas les mêmes performances qu'un câble lambda.

En gros, si vous utilisez un câble d’un tiers pour recharger la batterie de votre iPhone, votre smartphone se chargera moins rapidement. La charge rapide et le transfert de données seront bridés. Il s'agirait là d'une manière détournée de faire acheter le câble officiel aux consommateurs et de conserver ainsi une partie des revenus liés aux accessoires.

Une initiative existante, comme avec le système MFI (Made for iPhone) déjà présent depuis longtemps dans l'écosystème Apple pour les accessoires tiers. Le label MFI comprend actuellement un large éventail d'accessoires, notamment des manettes de jeu, des casques, des enceintes et, bien sûr, des câbles. La présence de cette certification attribuée par la marque promet une utilisation optimale et sans risque pour les appareils Apple.

Ainsi, le fabricants pourrait appliquer sa surcouche labellisée à tous ses câbles USB-C, permettant ainsi aux utilisateurs de s'offrir un périphérique au fonctionnement certifié tout en prélevant une dîme auprès des accessoiristes.

Si les rumeurs s'avèrent vraies, que pensez-vous de cette «filouterie» de la part d’Apple?

