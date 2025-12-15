brouillard
Howe: l’illustrateur de Tolkien exposé dans une ancienne prison

Cette ancienne prison devient un musée inédit en Suisse

Installée dans d’anciennes prisons, la Tour du fantastique ouvre à Neuchâtel avec une exposition inaugurale consacrée à John Howe, illustrateur emblématique de Tolkien.
15.12.2025, 15:5815.12.2025, 16:05
epa12593999 John Howe, Canadian artist and illustrator, poses for a photograph during the inaugural exhibition of &#039;Journey into the Worlds of John Howe&#039; at the Tour du Fantastique in Neuchat ...
John Howe inaugure la Tour du fantastique à Neuchâtel.Keystone

La Tour du fantastique, qui ouvre ses portes jeudi à Neuchâtel, va consacrer sa première exposition à John Howe, illustrateur de l'oeuvre de Tolkien. Cet espace, logé dans d'anciennes prisons reliées par une nouvelle passerelle à la tour médiévale, devrait attirer 50 000 visiteurs par an, dont certains en provenance de l'étranger.

«Transformer d'anciennes prisons pour en faire un lieu entièrement dédié au fantastique est unique au monde», a déclaré lundi Diane Launier, directrice de la Tour du fantastique.

«Intégrer des récits fantastiques dans ce lieu va permettre à la dernière génération de prisonniers de rêver et de s'échapper grâce au monde artistique»

La prison a fermé en 1996. Le projet a mis une dizaine d'années pour voir le jour, avec comme membre fondateur John Howe, reconnu dans le monde entier en tant qu'illustrateur de l'oeuvre de J.R.R. Tolkien.

La rénovation de cet espace culturel a coûté cinq millions de francs. Les coûts d'exploitation devraient s'élever à 1,9 million par an. Six personnes travailleront à la Tour du fantastique, qui sera ouverte tous les jours de la semaine, sauf le lundi.

Inspiration neuchâteloise

Etabli à Neuchâtel depuis de nombreuses années, l'artiste reconnaît que les paysages de la région peuvent influencer ses dessins. «La tour médiévale de Neuchâtel, le pont sur l'Areuse, un arbre près de Concise (VD) ou l'ambiance des pâturages jurassiens peuvent m'inspirer, de manière parfois spontanée», a déclaré John Howe.

epa12593996 A visitor looks at artwork on display the inaugural exhibition of &#039;Journey into the Worlds of John Howe&#039; at the Tour du Fantastique in Neuchatel, Switzerland, 15 December 2025. T ...
L'expo est ouverte.Keystone

Agé de 68 ans, l'artiste n'est pas près de prendre sa retraite. Il doit refuser de nombreuses demandes. Il reçoit encore trois à quatre commandes par semaine. John Howe a aménagé un atelier dans le musée, «qui est comme l'intérieur de ma tête, un grenier plein de trucs».

L&#039;atelier de John Howe photographie lors de l&#039;exposition inaugurale &quot;Voyage dans les mondes de John Howe&quot; ce lundi 15 decembre 2025 a la Tour du Fantastique a Neuchatel. La Tour du ...
Keystone

L'illustrateur devrait travailler environ deux jours sur place durant la durée de l'exposition, puis après il devrait assurer une petite présence de temps à autre.

«La transmission me tient vraiment à coeur. De nombreuses personnes sont intéressées par le processus et veulent comprendre ce qui se cache derrière les images. J'aimerais combler ce vide et partager mon enthousiasme.»
John Howe

L'exposition inaugurale de la Tour du fantastique «Voyage dans les Mondes de John Howe» présentera, sur une superficie de plus de 600 m2, plus de 250 dessins et peintures de l'artiste sur quatre étages. Elle est est prévue jusqu'au 18 octobre 2026, mais pourrait être prolongée, si le succès est au rendez-vous. Outre ses croquis et illustrations, l'artiste a prêté au musée de nombreux objets, comme une épée et une sculpture de Gandalf.

Une personne regarde des oeuvres qui sont exposees lors de l&#039;exposition inaugurale &quot;Voyage dans les mondes de John Howe&quot; ce lundi 15 decembre 2025 a la Tour du Fantastique a Neuchatel. ...
Keystone

L'exposition évoque l'influence du voyage en Suisse de J.R.R. Tolkien dans la description des paysages du «Seigneur des anneaux». Par exemple, le site archéologique de La Tène a sans doute servi d'inspiration à Tolkien pour imaginer la cité lacustre de Lake Town dans Le Hobbit. L'exposition est complétée par des oeuvres (tableaux) et objets historiques provenant de musées de la ville.

Résidences d'artistes

Pour la prochaine exposition temporaire, Diane Launier aimerait avoir des artistes ou des studios qui ont travaillé autour des jeux vidéo, du cinéma d'animation ou de séries comme Harry Potter par exemple. L'univers de Tim Burton pourrait faire partie d'une prochaine thématique.

Une personne regarde des oeuvres qui sont exposees lors de l&#039;exposition inaugurale &quot;Voyage dans les mondes de John Howe&quot; ce lundi 15 decembre 2025 a la Tour du Fantastique a Neuchatel. ...
Keystone

Outre les expositions, des conférences, des dédicaces et des résidences d'artistes sont prévues dans cet espace. Ces dernières devraient commencer l'été prochain et les ateliers en février. Des rencontres avec des réalisateurs ou des artistes, des ateliers de dessin, des lectures thématiques et des soirées jeux de rôle sont prévus.

Diane Launier, directrice de la Tour du Fantastique pose pour le photographe lors de l&#039;exposition inaugurale &quot;Voyage dans les mondes de John Howe&quot; ce lundi 15 decembre 2025 a la Tour du ...
Diane Launier.Keystone

Le dernier étage du musée accueillera, en partenariat avec le NIFFF (Neuchâtel International Fantastic Film Festival) , un espace d'exposition dédié à la construction d'univers. Les oeuvres, créées par des artistes lors des résidences des trois dernières éditions du festival, seront présentées au public. (jah/ats)

John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel

1 / 19
John Howe expose ses mondes fantastiques à Neuchâtel
source: sda / cyril zingaro
