Il se fait insulter parce que sa copine a le corps d’une enfant de 8 ans

Dan savait que sa relation susciterait les commentaires désobligeants lorsqu’il a accepté de faire partie de l’émission. Il qualifie toutefois les commentaires de ces téléspectateurs d’«absolument dégoûtants» et de «déshumanisants» envers Shauna. Il dit aussi être attiré par «sa force émotionnelle inspirante» et que tout deux ont développé un lien fusionnel.

L'histoire de la jeune femme a été mise en avant sur la chaîne américaine TLC, dans une émission de télé-réalité qui lui est dédiée: I Am Shauna Rae. C'est durant la première saison que Dan Swygart, 26 ans, est tombé sous le charme de la jeune femme. Les spectateurs ont dû attendre la deuxième saison pour découvrir Dan, leur rencontre et leurs premiers rencards. Vous vous en doutez, il n’est pas facile de rencontrer l’amour pour une adulte qui ressemble à une enfant.

Le champignon de «The Last of Us» existe en vrai et il est flippant

Des fans de Pink Floyd accusent le groupe d'être devenu woke

En vue des 50 ans de l'un de ses albums iconiques, le groupe de rock britannique a changé sa photo de profil sur Facebook. Certains fans un peu cons y ont vu une évolution qui ne leur a pas plu, criant au wokisme. Des individus qui se sont autoridiculisés avec panache.

Pink Floyd, mythique groupe de rock londonien, fêtera un joli anniversaire en mars de cette année: l'album The dark side of the moon soufflera ses 50 bougies. Pour annoncer l'événement, le groupe britannique a publié une photo qui rappelle la pochette originale, et l'a même utilisée comme nouvelle photo de profil sur ses réseaux sociaux.