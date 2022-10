Depuis 2021, l'héritière, mannequin et femmes d'affaires dénonce les mauvais traitements qu'elle a subi dans plusieurs internats dans son adolescence, entre abus sexuels, humiliations et médication forcée. Image: sda

«Ils mettaient leurs doigts en nous»: Paris Hilton révèle des abus en internat

Elle incarne ce que les States ont de meilleur et de pire: le bling, le fake, le chic, le choc et le fric à gogo. Pourtant, l'enfance de l'héritière la plus célèbre du monde ne s'est pas cantonnée à ce petit cocon pailleté. Depuis 2021, Paris Hilton dénonce les abus sexuels et les sévices subis en internat quand elle était mineure. Récit.

«Même si vous ne lisez pas les tabloïds, vous ne pouvez pas lui échapper», écrivait la journaliste Kay S. Hymowitz dans un article pour le City Journal au sujet de Paris Hilton, en 2006. Presque vingt ans plus tard, la formule tient toujours.

Qu'elle agace ou fascine, nous sommes tous familiers avec la blondeur, les frasques et l'éternel chihuahua de l'héritière la plus riche et célèbre de la planète. Nous le sommes moins avec ses années noires. Cette adolescence moins clinquante que le personnage qu'elle se fabrique à l'âge adulte. Un nom célèbre et des millions sur un compte en banque ne peuvent préserver de tout. Paris Hilton en est la preuve.

Sous la surface rose et pailletée des «Confessions d'une héritière» (2004), d'autres profondeurs. Image: AP TOUCHSTONE FIRESIDE-SIMON & S

Flash back

Sur ses papiers, tout roule pour la petite Paris Whitney Hilton, qui voit le jour le 17 février 1981. A commencer par son nom: Hilton. Le même que cette chaîne de plus de 4000 hôtels éparpillés dans plus de 80 pays et fondée par son arrière-grand-père. N'oublions pas son prénom: Paris, la «plus belle ville du monde». Et comme ça ne suffit pas, sa mère, Kathy, préfère la surnommer «Star».

Richard Hilton, homme d'affaires, et Kathy Hilton, ex-actrice mondaine, accompagnés de leurs enfants. Le couple compte dans son cercle proche Lionel Richie, Donald Trump ou encore Michael Jackson. image: instagram

La jeune Paris Hilton évolue entre une maison à Beverly Hills, une autre dans les Hamptons et une suite de l'hôtel Waldorf de Manhattan. Un cocon familial guindé, strict, conservateur. Un brin étouffant pour une fillette qui se rêve vétérinaire, au point d'élever une chèvre sur le terrain de tennis de son grand-père, et d'économiser son argent de poche pour adopter un chimpanzé.

Loin de son futur look de «hit girl», Paris ressemble encore à un «garçon manqué», selon ses proches. image: instagram

Dans les années 1990, la famille Hilton pose ses valises à New York. Loin des aspirations de papa-maman qui rêvent d'une fille «convenable, simple», une rich girl toute bonne à marier et projeter dans la bonne société, Paris cultive à fond sa fibre rebelle.

«Elle était différente de tout le monde. Elle ressemblait à une poupée Barbie et les autres enfants ne savaient pas comment réagir» Un ancien camarade d'école en 2000, à Vanity Fair US

Faisant fi des cours de savoir-vivre, des interdictions de maquillage ou d'un petit copain, l'adolescente de 16 ans sèche les cours et se faufile déjà dans des soirées privées. Pour la retrouver, sa mère contacte directement le tabloïd New York Post, qui suit déjà avec passion les frasques nocturnes de l'héritière frondeuse.

Après un énième renvoi d'un lycée pour indiscipline chronique, les parents Hilton, déconfits, décident de sévir.

Un soir, deux hommes viennent cueillir l'ado récalcitrante dans son lit. «Je n'avais aucune idée pourquoi ni où j'étais emmené contre ma volonté. J'ai vite appris qu'on m'envoyait en enfer», écrira Paris Hilton en 2021 dans une tribune pour le Washington Post.

L'enfer de Provo

Paris Hilton découvre Provo Canyon. Internat pour jeunes émotionnellement troublés, paumé au fin fond de l'Utah, qui se targue de remettre les bébés nantis sur le droit chemin. Moyennant 300 000 dollars par an. Ses méthodes? Isolement en cellule, médication forcée, privation de sommeil, violences physiques et sexuelles, selon les témoignages d'anciens pensionnaires. Depuis lors, l'établissement fait face à plusieurs plaintes pour traitements abusifs.

Vingt-quatre ans plus tard, Paris Hilton, qui se décrit davantage comme «survivante» que comme «patiente», est revenue sur ces abus pour le New York Times:

«Très tard dans la nuit – c'était vers trois ou quatre heures du matin – ils m'emmenaient avec d'autres filles dans cette pièce. Ils procédaient à des examens médicaux. Ce n'était même pas avec un médecin. C'était avec plusieurs membres du personnel différents.»

«Ils nous demandaient de nous allonger sur la table et mettaient leurs doigts à l'intérieur de nous» Paris Hilton au New York Times , en 2022

«Et je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ce n'était certainement pas un médecin et c'était vraiment effrayant. C'est quelque chose que j'avais vraiment bloqué pendant de nombreuses années. Mais ça revient tout le temps maintenant, et j'y pense. Et maintenant, en regardant en arrière en tant qu'adulte, c'était définitivement un abus sexuel.»

Au terme de onze mois de calvaire, pendant lesquels elle sera «étouffée, giflée, espionnée pendant la douche, privée de sommeil, forcée de prendre des médicaments sans diagnostic qui l'ont engourdie et épuisée», Paris Hilton est libre.

Enfin, presque.

A 18 ans, elle n’est ni vétérinaire, ni la petite fille modèle dont rêvaient ses parents. Paris Hilton enfile de son propre gré une camisole d'un autre genre: un personnage. Elle devient cette «chose», dont le nom et le blond vont détonner dans le monde de la nuit et des podiums. Quelques mois plus tard, Hilton acquiert un prénom et une renommée mondiale avec un cliché de David Lachapelle pour Vanity Fair.

«Je fais à l’époque tout ce qui était en mon pouvoir pour me faire un nom et construire ma marque. Je savais que c’était par là que j’acquerrais ma liberté», confie Paris Hilton. image: david lachapelle

L'heure de la justice

En 2020, à l'occasion d'un documentaire, «This is Paris», la hit-girl mutée en femmes d'affaires, révèle pour la première fois les sévices subis pendant son adolescence. Elle ravive l'intérêt et la flamme du hashtag viral #BreakingCodeSilence. A force de tweets et de témoignages, ce mouvement dénonce les traitements abusifs prodigués lors de ces thérapies privées.

Le 9 octobre 2020, Paris Hilton organise même un rassemblement devant son ancien internat. image: instagram

Son combat prend une ampleur politique. Un an plus tard, Paris comparait devant l'Etat de l'Utah, avec deux mots à la bouche: «législation» et «transparence».

«Veiller à ce que les enfants, y compris les enfants à risque, soient à l'abri des abus institutionnels, de la négligence et de la coercition n'est pas une question républicaine ou démocrate - c'est une question fondamentale des droits de l'homme qui nécessite une action immédiate», exige Paris Hilton dans sa chronique du Washington Post. image: keystone

Paris Hilton exige de projeter plus de lumière et de surveiller les méthodes obscures des pensionnants. Le projet de loi, connu sous le nom de «SB127», est approuvé le 2 mars 2021.

En 2021, Paris Hilton se rend au Capitole pour plaider sur une loi fédérale. image: instagram

«Il est important de parler de ces moments douloureux pour que je puisse guérir et aider à mettre fin à ces abus», conclut Paris Hilton dans le New York Times ce 11 octobre 2022.

Si elle ne compte pas enterrer le mythe de l'héritière fêtarde, artificielle et vénale qu'elle chérit depuis des années, Paris Hilton vient de gratter un peu la surface. Sans doute pas au point d'en révéler tous les rouages.