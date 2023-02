La marque de voiture que vous conduisez en dit long sur votre QI

L'étude classe également les conducteurs en fonction de la couleur de leur voiture. Et on vous laisse voir le résultat:

Toujours selon l'étude de Scrap Car Comparison, les conducteurs de véhicules à essence sont les plus intelligents. Ils obtiennent un score de QI moyen de 94,35. En deuxième, on retrouve les conducteurs de voiture hybride (93,89) , puis le diesel avec 92,91. A la dernière place, on retrouve... l'électrique, avec un score de QI moyen de 90.19.

L’échelle d’intelligence Stanford-Binet est un test servant à mesurer le quotient intellectuel. Le test est nommé en l'honneur de la Stanford Graduate School of Education, dans laquelle travaillait le psychologue américain Lewis Terman, et d'Alfred Binet, pédagogue français créateur du premier test psychométrique.

Pour réaliser son étude, l'entreprise a contacté plus de 2000 conducteurs à qui ils ont demandé de répondre à 20 questions afin de déterminer un score de QI moyen. Les résultats ont ensuite été associés à la voiture qu'ils conduisent. L'objectif? Découvrir quelle voiture conduisent les conducteurs les plus intelligents.

Il y a d'innombrables manières de calculer votre QI. Aux études scientifiques et sérieuses et vieux tests truqués sur Facebook, ajoutez-y cette recherche britannique du site internet de comparaison automobile Scrap Car Comparision , publiée au mois de janvier. A titre informatif, cette même entreprise avait établi l'an dernier que les psychopathes conduisaient principalement une Audi ou une BMW.

Bella et Tulipe vont souvent prendre l'air. Et toi?

Harry Styles, le «garçon poli» devenu l'icône de toute une génération

Dimanche 5 février, le chanteur a reçu le Grammy Award du meilleur album de l'année 2023. Une consécration pour celui dont le succès aurait pu s'arrêter aux refrains qu'il chantait à l'arrière de la voiture de sa mère.

De One Direction à Vogue, en passant par le septième art et, depuis dimanche, lauréat des Grammy Awards: à tout juste 28 ans, le chanteur affiche un palmarès qui ne surprend plus. Partout où il passe, la folie s'empare de la toile et ses fans se comptent en millions sur les réseaux sociaux (47,9 sur Instagram pour être exact).