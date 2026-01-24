Le mot «bite» perturbe un spectacle de ballet pour soldats en Russie

Qui a écrit le mot «bite» en russe dans la fausse neige et pourquoi? afp/telegram/canva

Une «bite» au milieu d'un ballet russe pour résister à la guerre?

Au Théâtre Bolchoï, lors d'une représentation de «Casse-Noisette» destinée aux soldats combattant en Ukraine, un mot obscène semble être apparu sur scène. Le théâtre a déclaré qu'il s'agissait d'un fake, mais l'affaire serait remontée jusqu'à ses dirigeants, selon des médias d'opposition russes.

L'un des passe-temps de anthropologue russe Alexandra Arkhipova? Recenser les actes de résistance populaires anti-guerre en Russie. Elle a publié sur sa chaîne Telegram une vidéo qui, selon elle, a été filmée au Théâtre Bolchoï, le 5 janvier, lors d'une représentation spéciale du ballet «Casse-Noisette», destinée aux soldats combattant en Ukraine, relaie le média d'opposition russe en exil Meduza.

Sur les images, on peut apercevoir, dans un coin éloigné de la scène, le mot «khuy» (bite) écrit dans la neige artificielle du décor.

Sur cette capture d'écran de la vidéo relayée sur Telegram, on voit le mot «bite» écrit en russe dans la neige artificielle telegram/(Не)занимательная антропология

«Il est possible qu'il n'y ait eu qu'un seul mot, adressé aux soldats, ou peut-être deux. Le deuxième mot, on ne le voit peut-être pas à cause de l'angle, ou il a été piétiné, ou alors ils ont eu le temps de l'effacer» Alexandra Arkhipova sur Telegram

Elle affirme également qu'elle aurait déjà constitué «une petite collection» de micro actes de résistance anti-guerre parmi les travailleurs du Bolchoï — mais qu'elle ne pouvait pas montrer la plupart des preuves de ces derniers. Cette «bite» en fait-elle partie?

Le Bolchoï dément

Interpellé à ce propos en Russie, le Théâtre Bolchoï a officiellement démenti: ses responsables ont déclaré au média Podyom qu'ils considéraient la vidéo comme un étant un fake.

Ils n'auraient pas jugé nécessaire de chercher à l'authentifier: «Nous ne commentons pas l'utilisation de photoshop ou d'intelligence artificielle par les spectateurs, et cela ne constitue pas un motif de vérifications internes.»

Arkhipova, quant à elle, a déclaré au média d'opposition russe L'Agence que la vidéo lui avait été envoyée par une source, sans donner davantage de détails. La véracité de l'inscription aurait également été confirmée à L'Agence par une personne liée au Théâtre Bolchoï.

Une réunion d'urgence?

L'interlocuteur du média raconte que la «bite» n'a pas été remarquée par les ballerines, mais par les spectateurs.

«Les filles, quand elles dansent, n'ont pas le temps de regarder ce qu'il y a sur scène» La source de L'Agence

Selon cette personne toujours, à la suite de cet incident, une réunion d'urgence se serait tenue en présence du directeur général du Théâtre Bolchoï, Valery Gergiev.



On ne sait pas avec certitude si le mot «khuy» a été écrit en signe de protestation contre la guerre en Ukraine. Seule celui ou celle qui en est responsable pourrait le confirmer ou le démentir, soulignent nos confrères russes. Et, à ce stade, personne ne saurait qui cela pourrait bien être.

L'interlocuteur de L'Agence estime qu'il n'est pas facile de trouver le ou la coupable: