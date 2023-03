Pierre Chabrier et Sylvain Levy devant une Fiat Multiplat de 1294 chevaux. Oui, monsieur. screenshot vidéo Vilebrequin

Vilebrequin, les zinzins du bitume qui détruisent tout ce qui roule

Ils aiment l'odeur de la tôle qui chauffe et le son des tours qui montent — à plus de 130 décibels s'il le faut. La chaîne YouTube Vilebrequin organise en France le Merguez tuning show, une «fête foraine» prévue pour leurs fans. Les derniers 15 000 billets se sont arrachés en moins d'une heure.

Vilebrequin, vous connaissez? Mais oui: cette chaîne YouTube où deux zigotos fans de voitures ayant trop respiré de vapeurs d'échappement de sans plomb 98 maltraitent avec une malice chauffée à blanc tout ce qui roule sur quatre roues (et plus). Et ils ont décidé de mettre la gomme avec un évènement où participeront 50 000 personnes: le Merguez tuning show.

Les derniers 15 000 billets mis en vente de cette «sorte de grosse fête foraine» prévue le 4 juin prochain au centre de la France, ont ainsi été écoulés en moins d'une heure — la «file d'attente» du site a été activée après cinq minutes. Presque aussi bien que Paléo.

Sacrée performance pour une chaîne YouTube, qui montre l'engouement autour de Vilbrequin et qui enthousiasme Sylvain Levy et Pierre Chabrier (sosie d'Edouard Philippe dans ses années châtain), les deux allumés du bitume derrière la chaîne.

Tout les explications 👇 Vidéo: YouTube/Vilebrequin

L'évènement coûtera pas moins de 2,2 millions d'euros, est-il indiqué dans la vidéo. Les deux compères proposeront à leurs fans de venir tourner sur circuit avec moult véhicules et découvrir des activités en lien avec leurs vidéos. Un concert avec des invités surprise «très très chouettes» est aussi prévu.

Et surtout, ils doivent présenter leur Fiat Mutlipla boostée aux stéroïdes — à l'origine de tout le projet

Une Fiat Multiplat à plus de 1000 chevaux

En septembre 2020, la chaîne est déjà en pleine ascension, même si elle ne compte «que» 700 000 abonnés. Pour financer la transformation d'une Fiat Multipla (vous savez, cette mocheté familiale des années 2000 avec un bourrelet en dessous du pare-brise où étaient calés deux phares) en un bolide fou furieux de plus de 1000 chevaux, une cagnotte est lancée. Objectif: 50 000 euros.

En quelques semaines, la récolte explose et l'argent récolté monte à 1,1 million. Forts de leur succès, nos Satanas et Diabolo des internets français décident, en plus de la création du véhicule, d'organiser un show.

Oui, le bolide monte à 1294 chevaux et à près de 380 km/h: Vidéo: YouTube/Vilebrequin

Who is Vilbrequin?

Mais Vilbrequin, c'est qui, c'est quoi, au fait? Les lignes qui suivent seront évidentes pour certains. Ce duo de gulus biberonnés aux bolides vrombissants testent en vidéo les limites les plus absurdes du monde automobile. Un peu comme Turbo, mais si les animateurs avaient sniffé de la colle et étaient des mecs sympas.

«Un CAMION de COURSE ? Ça existe et on fait du DRIFT avec» Vidéo: YouTube/Vilebrequin

Le tout carbure donc au (V-)huitième degré, à l'humour pipi-caca (one love) et aux mèmes bien sales comme on les aime. Les vidéos sont, bien évidemment, montées frénétiquement et avec le c... Mais on vous l'assure: même si vous êtes plutôt vélo électrique et tofu que V8 et merguez, vous allez bien rigoler.

Si vous avez cliqué sur un des derniers choix du sondage, demandez seulement son avis à votre voisin (plutôt masculin, soyons honnêtes) de moins de 40 ans le plus proche et qui a visionné Youtube au moins une fois ces six derniers mois.

Les zinzins du bitume

La chaîne Vilebrequin compte pas loin de 2,3 millions d'abonnés et leurs vidéos comptabilisent plus de 460 millions de vues, selon TF1 depuis sa création en 2017. Si elle se situe loin du Top 10 des chaînes francophones les plus suivies (toutes à plus de 8 millions d'abonnés), elle a su consolider autour d'elle une communauté de fans bien soudée.

Il faut dire qu'il y a une certaine curiosité malsaine mais fun à observer véhicules se faire maltraiter, de voir quelle pièce va sauter la première, d'attendre ce moment où quelque chose va péter. Et dans le genre, Sylvain Lévy et Pierre Chabrier ont tout fait. Tout? On vous laisse juger:

Tirer le frein à main dans une voiture lancée à 130 km/h ✅

Passer la première vitesse dans une voiture lancée à 130 km/h ✅

Faire des drifts (dérapages) avec un bus de 12m de long jusqu'à le renverser ✅

Rouler à 130 km/h avec des chaînes à neige ✅

Prendre un dos d'âne à 170 km/h ✅

Rouler sans pneus, sur les jantes d'une voiture ✅

Percuter un mur (en télécommandé) à 150km/h ✅

Leur dernier défi?

Monter des ailes d'avions sur une bagnole et l'envoyer sur une rampe de huit mètres pour voir si elle vole ✅

Etincelles sur le macadam

Car Vilbrequin, c'est un peu votre dose youtubesque de true crime mécanique des meilleurs moments de F1 qui tournent mal.

Voilà ce qu'on aime: des pièces qui volent dans tous les sens, des étincelles sur le macadam et les cris stridents de véhicules virevoltants. En fin de vidéo, le duo se transforme souvent en mécaniciens légistes, qui viennent ausculter quel tuyau a survécu, où l'huile ou encore l'essence a éclaboussé l'asphalte et quel boulon s'est dévissé sous l'effet de la pression.

Et puis, Vilbrequin fait des montages pour leurs captions de vidéos tellement claqués au bitume qu'on est assez jaloux, à watson, il faut dire:

Respect.

Pour ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir faire un tour en circuit en bus ou en Multipla de l'enfer, on attend de pied ferme la vidéo recap de l'évènement.