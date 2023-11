Voici à quel point nos voitures ont pris du poids

Les nouveaux modèles de SUV battent sans cesse de nouveaux records et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Une étude chiffre l'étendue de ce phénomène.

Markus Abrahamczyk / t-online

Plus de «Société»

Un article de

Toujours plus grandes, toujours plus lourdes: nos voitures sont en surpoids. La cause principale serait notre grand appétit pour les SUV et les voitures électriques (BEV). C'est ce que montrent les nouvelles données de la société de conseil française Inovev.

Selon cette étude, les voitures produites en Europe sont en moyenne sept centimètres plus hautes qu'en 2000. Elles ont gagné dix centimètres en largeur et pas moins de vingt centimètres en longueur. Et leur poids a augmenté de 20%.

Les dix SUV les plus vendus en Europe en 2022

VW T-Roc (165 701 unités vendues) VW Tiguan (137 476) Peugeot 2008 (137 404) Tesla Model Y (135 461) Hyundai Tucson (133 223) Ford Puma (129 035) Renault Captur (128 898) Dacia Duster (122 329) Ford Kuga (120 387) Kia Sportage (118 943)

Une part de marché gigantesque

En Europe, les SUV représentent désormais 40% de la production totale. Ces voitures sont massivement promues par les constructeurs, car elles leur offrent de juteux bénéfices.

De leur côté, les voitures électriques occupent un quart de la production européenne. La part des SUV dans les immatriculations a été multipliée par quinze depuis l'an 2000: de 3% en 2000, elle est passée à 46% l'an dernier. Cela représente 5,2 millions de véhicules. Aux États-Unis, les clients ont acheté 7,6 millions de SUV l'année dernière, et en Chine, ce sont 11,2 millions qui ont été vendus.

Ces gros véhicules font régulièrement l'objet de critiques. Récemment, la mairie de Paris a lancé un projet pour faire payer plus cher les places de stationnements aux SUV.

«Car les véhicules particuliers deviennent de plus en plus lourds, plus chers, plus gourmands en ressources et plus polluants» Anne Hidalgo, maire de Paris

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci