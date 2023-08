VW Golf: il y a deux ans encore, la version de base coûtait environ 20 000 francs en Allemagne. Aujourd'hui, le prix d'entrée de gamme se situe à hauteur de 28 000 francs. Image: EPA

Pourquoi le prix des voitures neuves explose en Suisse

Les prix des petites voitures ont récemment augmenté de manière considérable en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Cette explosion des coûts a plusieurs raisons et l'une d'entre elles devrait particulièrement agacer les automobilistes.

Le prix des voitures neuves a considérablement augmenté ces dernières années. Les microvoitures et les petites voitures, en particulier, ont vu leur prix augmenter considérablement. En Allemagne, les hausses ont atteint respectivement 55% et 35% entre 2017 et 2023. C'est ce que montre une analyse de l'Adac (l'équivalent du TCS en Allemagne). La situation est similaire en Suisse et en Autriche. Mais que se cache-t-il derrière cette évolution des prix?

Des normes de sécurité en hausse

Les exigences accrues en matière de sécurité dans le secteur automobile sont un éternel facteur de hausse des prix. L'ESP, les airbags et de nombreux systèmes d'assistance, avec leurs capteurs et leurs puissantes puces, font désormais partie de l'équipement de série. Il en résulte une augmentation de la sécurité, mais aussi des prix.

Perturbations dues aux crises

Les effets de la pandémie du Covid-19 et des événements géopolitiques comme la guerre en Ukraine ont affecté la chaîne d'approvisionnement et le commerce mondial. La pénurie de puces électroniques, qui sont de plus en plus nombreuses dans les véhicules modernes, a particulièrement touché l'industrie automobile. Cette situation a causé des goulots d'étranglement dans la production et un allongement des délais de livraison, ce qui a fait grimper les prix. Ceci d'autant plus que certains constructeurs ont eu tendance à privilégier la construction de modèles coûteux à plus forte marge.

Protection de l'environnement et du climat

Depuis des décennies, les constructeurs sont sous pression pour réduire les émissions de gaz d'échappement de leurs voitures. Les catalyseurs, par exemple, sont utilisés depuis les années 80 pour améliorer les émissions de gaz d'échappement. Toutefois, les catalyseurs contiennent des métaux précieux. Et ces métaux ont considérablement augmenté les coûts de fabrication des voitures modernes. Les constructeurs font également payer cher des solutions modernes comme l'arrêt automatique du moteur aux feux de signalisation ou les technologies hybrides économiques.

Mobilité électrique: un changement technologique coûteux

Le développement et le lancement de véhicules électriques impliquent des coûts considérables. Les nouveaux constructeurs doivent par ailleurs construire des usines de voitures et parfois de batteries. De leur côté, les constructeurs établis doivent réaménager d'anciennes usines. Les constructeurs automobiles récupèrent ces dépenses auprès des clients en augmentant les prix.

Suppression des versions d'entrée de gamme et de base

La politique des constructeurs en matière de modèles est peut-être le principal facteur de cette évolution. Les versions de base bon marché avec une faible puissance moteur disparaissent de la gamme, ce qui entraîne une raréfaction de l'offre. Les modèles à deux portes, par exemple, se font de plus en plus rares dans le segment des petites voitures et des voitures compactes.

De plus, les modèles d'entrée de gamme sont de plus en plus équipés d'options telles que la climatisation ou les systèmes d'infodivertissement, ce qui fait grimper les prix. Et avec eux, les bénéfices, qui se comptent en milliards, des constructeurs.

Traduit et adapté par Nicolas Varin