Les SUV, véhicules tout-terrain et voitures similaires pourraient payer des frais de stationnement plus élevés à Paris.

Paris déclare la guerre aux SUV

La ville de Paris prévoit un référendum sur la hausse des tarifs de stationnement pour les SUV. Paradoxalement, les personnes directement concernées par la mesure ne pourront pas voter.

Stefan Brändle, Paris / ch media

Les SUV, véhicules tout-terrain et voitures similaires risquent de payer des frais de stationnement plus élevés dans la capitale française. Un référendum en ce sens aura lieu le 4 février sur proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo.

En avril, la socialiste avait déjà interdit la location de trottinettes électriques lors d'un vote populaire. 89% des Parisiens s'étant rendus aux urnes étaient favorables à l'interdiction, mais le taux de participation était très faible.

Selon l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), près de la moitié de tous les véhicules vendus en 2022 étaient plus hauts et plus lourds qu'une berline classique.

«Avec ce vote, nous disons aux constructeurs automobiles: Stop!», a déclaré Anne Hidalgo:

«Car les véhicules particuliers deviennent de plus en plus lourds, plus chers, plus gourmands en ressources et plus polluants»

Par conséquent, Paris veut faire payer le stationnement plus cher aux conducteurs de ces véhicules tout-terrain.

On ne sait pas encore à combien s'élèvera la majoration. Selon la maire, l'augmentation devrait être «très significative». Si le référendum passe, la mairie de Paris pourra fixer de nouveaux tarifs qui concerneront les voitures pesant plus de 1,6 tonne si elles sont équipées d'un moteur thermique ou hybride, ou plus de 2 tonnes dans le cas d'une voiture électrique.

Le SUV électrique de la marque Renault. Image: keystone

Tactiques électorales en jeu?

En réalité, les personnes les plus touchées par cette décision seraient les conducteurs habitant hors de Paris. Qui ne pourront donc pas voter. Car les véhicules des Parisiens seront exonérés des tarifs de stationnement plus élevés s'ils disposent d'une carte de parking de quartier - obligatoire. La droite accuse Anne Hidalgo de ne penser qu’à ses électeurs.

L'augmentation des tarifs de stationnement est l'une des techniques proposées par les spécialistes pour réduire la surabondance de SUV. D'autres villes françaises, comme Lyon, souhaitent également introduire le procédé en 2024.

Sur notre territoire, l'approche de Berne ou Genève à ce sujet est plus nuancée. Les parkings ont largement agrandi les places de stationnement, tout en augmentant les tarifs de 25%. Selon une étude de l'Institut universitaire CAR de Duisbourg, la largeur moyenne des voitures est passée de 1,68 à 1,80 depuis la fin du siècle dernier.

Cette campagne anti-SUV prend des airs de guerre politique. La droite ne fait aucun cadeau à Anne Hidalgo, surtout depuis l'«affaire Tahiti». En octobre, la maire a effectué un voyage dans les mers du Sud pour y visiter un centre de surf avant les Jeux olympiques de Paris. Mais le rendez-vous a été annulé. Au final, le voyage de trois semaines de la socialiste en Polynésie française était uniquement à des fins privées.