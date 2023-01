WhatsApp va ressembler à Instagram et voici pourquoi

Plusieurs nouveautés sont attendues avec la mise à jour de l'outil de messagerie. La plateforme compte introduire une fonctionnalité bien connue sur Insta.

Une nouvelle mise à jour arrive bientôt sur l'application WhatsApp. En effet, sur le site spécialisé wabetainfo, on peut lire que l'application «travaille à apporter le nouvel éditeur de texte pour une future mise à jour de l'application». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Explications.

Sur l'application de messagerie, on peut déjà dessiner avec le doigt sur une vidéo ou une photo que vous souhaitez envoyer à un contact. On peut également y intégrer un élément de texte, et ainsi écrire, à l'aide du clavier du smartphone, sur le visuel en question.

Comme ça par exemple 👇 Image: whatsapp

Et bien, c'est cette fonctionnalité qui est actuellement améliorée et que certains testent actuellement sur la version bêta 2.23.3.4 de WhatsApp. Mais alors, quelles sont les nouveautés à venir?



Accès aux polices d'écritures facilité

En effet, il sera possible de voir les polices d'écritures que propose WhatsApp avant d'en choisir une, comme c'est actuellement le cas sur Instagram. Actuellement, il faut cliquer sur le texte pour voir défiler les différentes polices disponibles sur l'application.

Alignement du texte

La deuxième fonctionnalité concerne la possibilité de modifier l'alignement du texte. Il sera donc bientôt possible d'aligner le texte à gauche, au centre ou à droite, permettant ainsi plus de contrôle sur le texte écrit sur les images, les vidéos et les GIF.

Modifier l'arrière-plan du texte

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, il sera possible de choisir une couleur de fond différente. Ceci permettra de différencier les textes présents sur l'image, et son ordre d'importance.

Image: wabetainfo

Toutes ces nouveautés ressemblent fortement à la manière de créer une story sur Instagram et Messenger. Pour toute personne friande des réseaux sociaux, ces trois fonctionnalités n'ont donc rien de nouveau.

Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour le déploiement de cette mise à jour. Notez que, pour l'instant, cette dernière n'est disponible que dans le programme bêta de Google Play. Selon wabetainfo, le nouvel éditeur de texte est encore en cours de développement et sera donc déployé dans une future mise à jour. (sia)