Cette nouvelle fonction Whatsapp va tout changer

Que cache le «porno de Michel Houellebecq»?

Même pour ceux qui suivent, c'est devenu un peu compliqué. Pour l'écrivain français, ça ressemble à une grosse fatigue. Alors qu’il s’est lancé dans un rallye judiciaire contre le réalisateur, le magazine Le Point révèle quelques passages du (petit) livre dans lequel le Goncourt 2010 déballe tout. Et plus encore.



A-t-il tourné dans un film porno? Oui ou merde? serait-on presque tenté de rajouter, agacé ou impatient. Une question simple, une réponse compliquée et, bientôt sans doute, accessoire. Depuis quatre mois, Michel Houellebecq fait saliver autant qu'il égare. Aussi un peu malgré lui. Car si ce devait être l'un des objectifs initiaux, il faut avouer que, plus on en apprend, moins on comprend le projet.